Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 19 августа
06:00
В четверг, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России в первый день турнира сыграет с США.
Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
время начала матчей — московское
Группа B. ОАЭ — Таити. 15:00
Группа A. Парагвай — Япония. 16:30
Группа B. Мозамбик — Испания. 19:00
Группа A. Россия — США. 20:30
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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