Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 19 августа

В четверг, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России в первый день турнира сыграет с США.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

время начала матчей — московское

Группа B. ОАЭ — Таити. 15:00

Группа A. Парагвай — Япония. 16:30

Группа B. Мозамбик — Испания. 19:00

Группа A. Россия — США. 20:30

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф