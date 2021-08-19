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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 19 августа

06:00
В Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Фото Алексей Иванов, -
В Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Фото Алексей Иванов, -
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В четверг, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России в первый день турнира сыграет с США.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
время начала матчей — московское

Группа B. ОАЭ — Таити. 15:00

Группа A. Парагвай — Япония. 16:30

Группа B. Мозамбик — Испания. 19:00

Группа A. Россия — США. 20:30

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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