Александр Дюков о ЧМ по пляжному футболу: «Конечно, хотелось бы выступать под своим флагом и гимном»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал санкции ВАДА, из-за которых сборная России не может выступать под своим флагом и гимном на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.
«Конечно, хотелось бы выступать под своим флагом и гимном, — сказал Дюков. — Сегодня матч прошел под другую музыку. У нас много красивых мелодий. Мы прекрасно понимаем, что эти ограничения носят временно характер. Через какое-то время мы снова услышим гимн РФ.
Какие цели у сборной? Завоевание титула — достижение нашей сборной. Мы двукратные чемпионы мира. На ЧМ в Парагвае мы были третьими. Надеемся на успешное выступление. Команда и тренерский штаб сделают все для этого. На этом турнире принимают участие все сильнейшие сборные, но мы на рассчитываем на успешное выступление".
В стартовом матче на турнире россияне обыграли сборную США (5:4 ОТ).
(Антон Иванов)
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