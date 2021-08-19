Александр Дюков о ЧМ по пляжному футболу: «Конечно, хотелось бы выступать под своим флагом и гимном»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал санкции ВАДА, из-за которых сборная России не может выступать под своим флагом и гимном на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.

«Конечно, хотелось бы выступать под своим флагом и гимном, — сказал Дюков. — Сегодня матч прошел под другую музыку. У нас много красивых мелодий. Мы прекрасно понимаем, что эти ограничения носят временно характер. Через какое-то время мы снова услышим гимн РФ.

Какие цели у сборной? Завоевание титула — достижение нашей сборной. Мы двукратные чемпионы мира. На ЧМ в Парагвае мы были третьими. Надеемся на успешное выступление. Команда и тренерский штаб сделают все для этого. На этом турнире принимают участие все сильнейшие сборные, но мы на рассчитываем на успешное выступление".

В стартовом матче на турнире россияне обыграли сборную США (5:4 ОТ).

(Антон Иванов)