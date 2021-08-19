Лихачев: «Не будем загадывать, кто будет в финале, до него сборной России еще нужно дойти»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев прокомментировал победу над сборной США (5:4 ОТ) на чемпионате мира по пляжному футболу.

«С чем была связана замена вратаря? С Максимом все в порядке. Замена была запланирована. Наигрываем двух вратарей. В конце, к счастью, удалось спасти ворота. Не считаю себя героем матча. Вся команда — большие молодцы. Вкатываемся в турнир, дальше будем играть только лучше.

Понятно, что домашний чемпионат мира — это особенное событие. При своих болельщиках хочется показать максимальный результат.

Сегодняшний матч приземлил нас на землю. Эта встреча показала, что на этом турнире нет слабых соперников. В следующих матчах будем ценить каждый свой момент у ворот соперника. Сегодня нельзя не отметить наших соперников, они играли очень самоотверженно. Наша сегодняшняя игра в атаке облегчила им жизнь

Не будем загадывать, кто будет в финале, до него нужно еще дойти. Мы сыграли всего лишь одну игру, пока делать выводы слишком рано», — сказал Лихачев после матча.

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.

(Антон Иванов)