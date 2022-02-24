Россия выиграла третий матч подряд при Лукиче. В перерыве сербский тренер здорово встряхнул команду

Нидерланды показали, за счет чего могут создать нам проблемы в ответной встрече.

Баскетбол. Мужчины. Квалификация чемпионата мира-2023

Россия — Нидерланды — 80:69 (16:17, 19:19, 27:15, 18:18)

Россия: Комолов (17), Емченко (14), Торопов (8+6 подборов), Стребков (6+6 передач)

Нидерланды: Ван Дер Марс (14 + 8 подборов), Клоф (14), Франке, Де Йонг (оба — 9).

Пермь. «Молот». 3300 зрителей.

Перед двумя матчами с Нидерландами Зоран Лукич получил в свое распоряжение только одного игрока из клубов — участников Евролиги — центрового Владимира Ивлева (ЦСКА). В остальном ему приходилось рассчитывать на баскетболистов, хорошо знакомых по совместной работе в «Нижнем Новгороде», капитана «Локомотива-Кубани» Станислава Ильницкого и новичков. В Перми в майке сборной дебютировали Тимофей Герасимов и Макар Коновалов, а Владислав Емченко проводил свою вторую игру за национальную команду. В ноябре он сыграл одну минуту с Италией, а сегодня Лукич доверил ему 18 минут. Это было оправдано отсутствием двух первых номеров — Вячеслава Зайцева (УНИКС) и Александра Хоменко (ЦСКА).

12 потерь

Емченко выпал отличный шанс показать себя, и он сделал это на 110 процентов. В первой четверти разыгрывающий забросил важный трехочковой, а во второй набрал пять очков подряд. Сначала уверенно попал «треху», а затем забил сверху после перехвата. До этих действий 22-летнего баскетболиста мы проигрывали «-5». Однако это не помогло нам прийти в себя. До перерыва соперники, которые подошли к этому матчу с двумя поражениями в двух матчах, навязали нам равную борьбу. Если бы не сумасшедшая поддержка «Молота», где, по ощущениям, было не три тысячи зрителей, а все семь, на перерыв россияне могли уйти, серьезно уступая в счете.

Понятно, что сказалась несыгранность задней линии: 12 потерь за 20 минут — это катастрофически много. Плюс игра не пошла у Антона Астапковича, который был лидером в матчах с Италией и Исландией. В перерыве Лукичу надо было что-то менять. И тренер смог достучаться до своих подопечных.

— Это была очень сложная игра для нас, — подчеркнул Зоран Лукич. — У нас было несколько молодых игроков, без опыта игры в сборной. Отсюда такое волнение, отсюда 12 потерь. Во второй половине мы взяли игру под максимальный контроль.

Уверенная концовка

За третью и четвертую четверть мы совершили всего три потери. Это стало ключом к победе, подчеркнул Лукич. В целом после перерыва мы увидели совсем другую сборную России. Мобильную, организованную, агрессивную (очень быстро схватили пять фолов в третьей четверти). Мы не давали сопернику набирать легкие очки, и они растерялись. Франке и Де Йонг перестали попадать, а у нас наконец-то нашелся лидер. Артем Комолов забил пару важных «трешек», проснулся Астапкович, Иван Стребков здорово задействовал больших «НН» — Сергея Торопова и Александра Ганьекича в трехсекундной зоне. Так буквально за несколько минут третьей четверти наше преимущество стало двухзначным. Соперников хватило на то, чтобы дважды подобраться на расстояние семи очков за счет активности Ван Дер Марса. Но не более.

Россия выигрывает третий матч подряд и готовится к выезду в Алмер (игра запланирована на воскресенье, 27 февраля). В своем зале баскетболисты Нидерландов будут попадать с гораздо лучшим процентом, чем в Перми (6/27 — трехочковых). Так что легкой прогулки точно не получится.