Президент «Автодора» — о провале США на ЧМ: «За два месяца не переучить звезд НБА играть по правилам ФИБА»

Многолетний босс «Автодора» Владимир Родионов в интервью «СЭ» поделился мнением о неудачном выступлении сборных США и Франции на ЧМ-2023.

«Удивляет ли меня, что США вновь остались без медалей? Чему тут удивляться? Керр правильно сказал. За два месяца не переучить игроков НБА играть по правилам ФИБА, — отметил «СЭ» Родионов. — Да и европейские команды довольно сыгранные. Они выступают примерно одними и теми же составами во всех крупных турнирах. У США же перед каждым форумом набирается новый состав, игровых связей нет. Хотя они могут собрать четыре-пять равноценных команд, которые будут более сбалансированными, чем та, которая играла на ЧМ-2023. Значит, что-то не рассчитали.

Меня удивил ранний вылет сборной Франции. Перед началом ЧМ казалось, что по атлетизму и набору исполнителей только они могут составить конкуренцию США. Но они пропижонили в матче с Латвией».

Франция не смогла преодолеть первый групповой этап, а в итоге заняла 18-е место. Тем не менее команда Венсана Колле гарантировала себе участие в Олимпиаде-2022 как хозяйка турнира.