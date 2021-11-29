Игроки сборной кайфуют от системы Лукича. Громим Исландию в Санкт-Петербурге

Соперник лишился своего ключевого игрока, выбросив белый флаг еще в первой половине встречи.

Квалификация чемпионата мира-2023

Группа Н.

Россия — Исландия — 89:65 (17:4, 25:14, 35:18, 12:29)

Р: Зубков (14 + 8 подборов + 2 передачи), Торопов (12 + 4 перехвата), Стребков (11+ 6 передач), Астапкович (10)

И: Фридрикссон (13), Акокс (11), Гудмундссон (8)

Дворец спорта «Юбилейный». 1,5 тысячи зрителей.

Сборная России крупно обыграла Исландию в квалификации чемпионата мира, отыграв практически идеальный матч. Зоран Лукич так и не дождался от соперника никакого подвоха, хотя последняя четверть неожиданно стала бенефисом гостей. Тем не менее победителей не судят. Россия уверенно возглавила группу Н после двух туров, а баскетболисты возвращаются в расположение своих клубов в отличном настроении.

Быстрая капитуляция

Перед матчем с Исландией Лукич сказал золотые слова, которые можно распечатать и повесить в раздевалке сборной. «В ситуации, когда сборная уровня Греции проигрывает в первом туре Великобритании, а Белоруссия побеждает Турцию, надо максимально уважать любого соперника, — отметил серб. — И скажу откровенно: я не хочу получать никакой урок от сборной Исландии».

Сборная Исландии по баскетболу — далеко не карликовая команда. В распоряжении Крэйга Педерсена в этом «окне» было два представителя высшего дивизиона чемпионата Испании — разыгрывающий «Валенсии» Мартин Херманнссон и 215-сантимеровый центровой «Сарагосы» Триггви Хлинассон; форвард итальянского «Фортитудо» Йоун Аксель Гудмундссон и разыгрывающий бельгийского «Антверпа» Элвар Фридрикссон. В первом туре квалификации ЧМ-2023 во многом благодаря этой четверке, набравшей 58 очков из 79, исландцы обыграли в гостях сборную Нидерландов. Подопечные Педерсена, которых он выводил на Евробаскет-2017, бросают очень много трехочковых. Около 30 попыток в среднем в последних 10 матчах. С голландцами удалось реализовать семь.

Правда, в Санкт-Петербурге Херманнссон так и не появился на паркете (хотя сидел переодетый на скамейке запасных). После игры наставник исландцев объяснил, что Мартин почувствовал недомогание и он не стал рисковать его здоровьем. Без своего лидера гости не смогли ничего придумать в атаке, когда наша сборная оборонялась в полную силу. За первую четверть исландцы набрали 4 очка, за первую половину — 14. На перерыв сборная России ушла с комфортным преимуществом «+24». Вячеслав Зайцев и Иван Стребков уверенно руководили игрой команды, Сергей Торопов вновь выдал пару великолепных отрезков, Артем Комолов забил сверху (вряд ли кто вспомнит, когда защитник УНИКСа делал данк в своей карьере), а Александр Ганькевич забил первый трехочковый в своей профессиональной карьере. После этого он отдал импровизированное воинское приветствие Лукичу, а тренер ответил ему аналогичным жестом.

— Это наш клубный момент, — пояснил на пресс-конференции Лукич. — «Нижний Новгород» играл один из матчей Лиги чемпионов усеченным составом, и я был вынужден поставить Ганькевича на позицию третьего номера. Он спросил меня, можно ли бросать трехочковый, если будет хорошая позиция. Я разрешил ему. В той игре он не бросил, а сегодня реализовал дальнее попадание. Молодец. Саша — дисциплинированный игрок, с хорошими задатками. Уверен, что это не последняя его треха.

Спали в четвертой четверти

Третья четверть началась с двух дальних попаданий подряд от Антона Астапковича. В какой-то момент отрыв вырос до 40 очков, но даже в таком положении игроки нашей сборной действовали без пауз. Баскетболист, владеющий мячом, постоянно нагнетал в нападении, а комбинации, которые наигрывались за последнюю неделю, проходили одна за другой. В эти минуты мы увидели сверхсовременный баскетбол в исполнении коллектива Лукича: за десять минут было набрано 35 очков при одной потере.

Казалось, что в этот вечер наша сборная одержит самую крупную победу в истории или по крайней мере за последние 10 лет. Увы, но четвертую четверть нашим игрокам лучше забыть. Исландия без Херманнссона выиграла ее «+17». Поэтому на пресс-конференции Лукич долгое время сидел без улыбки, правильно отметив, что запоминается всегда последнее.

— Они спали в четвертой четверти, — подчеркнул главный тренер. — Я не хотел брать тайм-аут из-за уважения к коллеге из Исландии. Перед началом игры я много раз говорил ребятам, что это важная игра для нас. Настрой был отличный, сильно играли в защите 30 минут, но по четвертой четверти у меня много претензий. Это никак нельзя назвать качественной игрой. Надеюсь, что мы сделаем правильные выводы.

Следующее «окно» состоится в конце февраля 2022 года: 24-го играем с Нидерландами дома, а спустя два дня с ними же на выезде.