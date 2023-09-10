Лука Банчи получил приз лучшему тренеру чемпионата мира-2023
Главный тренер сборной Латвии Лука Банчи был признан лучшим тренером чемпионата мира по баскетболу 2023 года.
Национальная команда Латвии заняла 5-е место в турнире, обыграв в матче за 5-6 места Литву (98:63).
Чемпионат мира по баскетболу впервые в истории выиграла сборная Германия. В финальном матче немцы одержали победу над Сербией со счетом 83:77. Канада завоевала бронзовые награды.
Турнир проходил в трех странах — Индонезии, Японии и Филиппинах.
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