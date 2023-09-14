Вадеева назвала имена главных открытий ЧМ-2023

MVP Премьер-лиги-2022/23, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала «СЭ», кто из игроков удивил ее на ЧМ-2023.

«Наверное, назову защитника сборной Германии Андреаса Обста, — отметила «СЭ» Мария Вадеева. — Особенно ему удался матч с США, где он показал какой-то невероятный процент дальних попаданий. Конечно, очень хорош на протяжении всего турнира был Артурс Жагарс. Теперь, думаю, перед латвийским разыгрывающим открываются большие перспективы».

MVP турнира был признан разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер, который привел свою команду к золотым медалям.