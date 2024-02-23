Чакаревич: «Карри ничем не запомнился в финале ЧМ среди юношей в 2007 году»

Бывший легкий форвард АСВЕЛ Марко Чакаревич оценил игру разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в финале молодежного чемпионата мира 2007 года.

«Чем запомнился Карри? Самое интересное, что ничем. Да, забросил несколько мячей, но не сказать чтобы феерил... Держался в тени, как и остальные американцы. Зато сейчас понимаешь, с каким мастером пересекся», — приводит слова Чакаревича RT.

Сборная Сербии обыграла ровесников из США со счетом 74:69 и забрала себе золотые медали молодежного первенства. Стефен Карри в том матче набрал 6 очков.

35-летний разыгрывающий выступает в НБА уже 15-й сезон. Американец дважды становился самым ценным игроком регулярного сезона и четыре раза становился чемпионом лиги. Баскетболист является лидером по трехочковым попаданиям за всю историю.