Зурос после 7 лет работы уйдет из сборной Грузии

Главный тренер сборной Грузии Элиас Зурос объявил на своей странице в социальной сети об уходе со своей должности. Греческий специалист с 2016 года работал с командой.

«Последние 8 лет были для меня фантастическим путешествием со сборной Грузии! Я хочу поблагодарить всех за прекрасные воспоминания, а федерацию баскетбола Грузии — за доверие и поддержку! Работать и развиваться со всеми этими талантливыми игроками в течение многих лет было привилегией, и для меня была большая честь представлять такую замечательную и прекрасную страну!» — написал Зурос.

Под руководством Зуроса сборная Грузии дважды играла на Евробаскете (2017, 2022), а на прошедшем чемпионате мира заняла 16-е место, выйдя во второй раунд.