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Сегодня, 15:45

Гендиректор «Зенита» об отсутствии Эртеля на ЧМ-2023: «Когда политика внедряется в спорт, то все начинает разваливаться»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с разыгрывающим Томасом Эртелем до конца сезона-2024/25.

— Томас Эртель не только не воспользовался опцией выхода из контракта, но и продлил его до конца сезона-2024/25. Это его решение?

— Обоюдное решение. Нам нравится быть вместе, в одной команде. Томас и его семья чувствуют себя здесь комфортно, их все устраивает. Плюс у него есть очень большое желание взять чемпионский титул. Без него он не хочет покидать «Зенит».

— Он суперзамотивирован?

— Эртель относится к тем игрокам, которых не надо специально мотивировать. Он замотивирован на каждую игру. Те, кто разбирается в баскетболе, это видят и понимают.

— В сентябре только ленивый не обсуждал отсутствие Эртеля в сборной Франции, которая провалилась на ЧМ-2023. Вы обсуждали с ним эту тему?

— Непосредственно не обсуждали. Был эпизод, когда после одной из игр Франции я написал ему, что без тебя у сборной ничего не получается. Что он ответил? Пусть это останется между нами. Здесь вопрос не столько в Эртеле. Это наглядный пример, что когда политика внедряется в спорт, то все начинает разваливаться.

На ЧМ-2023 сборная Франции заняла 18-е место. Осенью 2022 года команда отстранила Томаса Эртеля из-за его перехода в «Зенит».

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Сборная Франции по баскетболу
Александр Церковный
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