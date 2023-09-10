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Сегодня, 17:52

Еремин считает, что Германия заслужила победу на чемпионате мира по баскетболу

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Баскетболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Бывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал «СЭ» победу сборной Германии над Сербией (83:77) в финале мужского чемпионата мира по баскетболу.

«Немцы молодцы. Они отлично сыграли. Хороший баланс в команде. Посмотрите, как они сегодня провели эту игру. Есть лидеры, такие как Шредер. Есть командная игра, баланс. Я думаю, что немцы заслужили победу», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира. В 2002 году Германии завоевала бронзовые медали.

Сборная Германии по баскетболу
Станислав Еремин
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