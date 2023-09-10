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Сегодня, 19:26

Шредер и Дончич вошли в символическую сборную чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Деннис Шредер.
Фото Reuters

ФИБА опубликовала символическую сборную чемпионата мира по баскетболу-2023.

В нее вошли Деннис Шредер (Германия), Шей Гилджес-Александр (Канада), Энтони Эдвардс (США), Богдан Богданович (Сербия) и Лука Дончич (Словения).

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Японии, Индонезии и Филиппинах, впервые в истории стала сборная Германии. В финале немцы обыграли Сербию — 83:77. В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее США — 127:118 ОТ.

Баскетбол
Лука Дончич
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