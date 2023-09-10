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Сегодня, 18:43

Гомельский — о поражении США в матче за третье место ЧМ: «Самый сильный баскетбол все равно в НБА»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Баскетболисты сборной США.
Фото Reuters

Советский баскетболист Владимир Гомельский прокомментировал «СЭ» поражение сборной США от Канады (118:127 ОТ) в матче за третье место мужского чемпионата мира.

«Америка в своем распоряжении имеет сильнейших баскетболистов и тренеров мира. Они сюда прислали не самую сильную команду. Могли собрать иначе, но не захотели. Самый сильный баскетбол все равно в НБА. Ничего здесь не сделаешь», — сказал Гомельский «СЭ».

Сборная Канады впервые в истории завоевала медали чемпионата мира.

Сборная США по баскетболу
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