Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 18:53

Гомельский назвал заслуженной победу сборной Германии на чемпионате мира

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баскетболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Советский баскетболист Владимир Гомельский прокомментировал «СЭ» победу сборной Германии в финале мужского чемпионата мира по баскетболу. Немцы обыграли сборную Сербии (83:77).

«Немцы выиграли 8 игр из 8. Они самая дисциплинированная команда на чемпионате мира. Победа заслуженная. У них совершенно замечательный тренер. Хлоднокровный и умный. Так что по делу», — сказал Гомельский «СЭ».

Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира. В 2002 году Германии завоевала бронзовые медали.

Сборная Германии по баскетболу
2
1
Читайте также
Американка Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open
Сборная США осталась без медалей на ЧМ-2023
МИД потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста РФ на пресс-конференцию
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Лавров прокомментировал заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гомельский — о поражении США в матче за третье место ЧМ: «Самый сильный баскетбол все равно в НБА»

Шредер признан MVP чемпионата мира по баскетболу-2023
Новости
RSS RSS
Все новости