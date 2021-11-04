Лукич начал с популярных ходов. В сборную вызваны «друзья» Базаревича и талантливая молодежь

Также сербский специалист не стал приглашать в команду игроков, которых точно не отпустят клубы-участники Евролиги.

В среду вечером новый главный тренер сборной России Зоран Лукич назвал расширенный состав на матчи квалификации чемпионата мира-2023. На ноябрьские игры с Италией и Исландией вызвано 20 игроков. Еще три баскетболиста включены в резервный список и приедут в расположение команды в случае необходимости.

В этой тройке оказался и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Евгений Воронов, которого упорно не хотел видеть в составе предшественник серба Сергей Базаревич (за это его даже осуждали на тренерском совете РФБ). Зоран де-факто тоже не вызвал 35-летнего Воронова, но его присутствие в списке резервистов говорит о том, что он помнит о ветеране.

Возвращение Зайцева, Карданахишвили вне списка

Из «Нижнего Новгорода» («НН»), который тренирует Лукич, вызвано всего пять игроков: Михаил Кулагин, Иван Стребков, Антон Астапкович, Сергей Торопов и Александр Ганькевич. Интригует отсутствие 19-летнего разыгрывающего Антона Карданахишвили, который здорово проявил себя в олимпийской квалификации, а осенью поехал в «НН» за игровой практикой. Нет в составе и 23-летнего форварда Ильи Платонова, который отлично начал новый сезон (например, отгрузил 19 очков «Зелена Гуре»), а также одного из любимых российских игроков Лукича — Павла Антипова. Наверняка, в сборной бы был Евгений Бабурин, но капитан «НН» из-за травмы не сыграет до Нового года.

Однако и без Бабурина в составе хватает опытных игроков, ни о каком резком омоложении сборной речи пока не идет. В расширенный список попали Семен Антонов (32 года), Торопов (32), Вячеслав Зайцев (32), Владимир Ивлев (31), Евгений Валиев (31). Интересно, что Зайцев в последние два года отказывался приезжать к тренеру Базаревичу, но после телефонного разговора с Лукичем решил принять вызов (УНИКС дал добро).

Также из Казани в сборную приедут Георгий Жбанов, Артем Камолов и Валиев. А вот капитан сборной Андрей Воронцевич вызов не получил. Это не значит, что Лукич не рассчитывает на форварда. Просто по договоренности с клубом игрока не стали включать в расширенный список. Таким образом, УНИКС (в этим же дни играющий в Евролиге) не получит штраф от РФБ, а Воронцевич может спокойно сосредоточиться на клубных делах. Тоже самое касается и ряда российских игроков ЦСКА и «Зенита». За это тренер Лукич наверняка получил респект от клубов — участников Евролиги. В расширенные составы Базаревича попадали все лидеры без исключения.

От армейцев к первым матчам отбора будут готовиться Александр Хоменко, Антонов и Ивлев, от «Зенита» Денис Захаров, Игорь Вольхин, Андрей Зубков и Дмитрий Кулагин. Последние двое по договоренности с клубом поступят в распоряжение национальной команды только на вторую игру — после того как помогут «Зениту» в гостевом матче Евролиги с «Панатинаикосом» 25 ноября.

Выбор между украинцем и белорусом

Не забыл Лукич и про молодых талантов «Локомотива-Кубань», которые почему-то не получили вызов в расширенный состав сборной на олимпийскую квалификацию. Речь про 22-летнего защитника Владислава Емченко и 21-летнего форварда Андрея Мартюка.

Если у Емченко хорошие шансы попасть в окончательный состав, то Мартюку будет сложнее. Уроженец украинского города Никополь считается натурализованным игроком. А среди кандидатов в национальную команду есть еще один баскетболист с таким статусом — белорус Антон Астапкович. По правилам ФИБА в официальном матче (в заявке на турнир) может быть только один натурализованный игрок. Таким образом, уже в двух предстоящих матчах Лукичу придется сделать непростой выбор.

Самым же молодым баскетболистом в списке Лукича стал 20-летний Филипп Гафуров. Форвард ЦСКА-2 был близок к тому, чтобы сыграть в олимпийской квалификации, но получил обидную травму в товарищеском матче. Этот сезон в Суперлиге-1 Гафуров начал просто блестяще, сыграв два крутых матча с лидерами турнира: 21 очко в игре «Уралмашем» и 15 очков с «Темп-СУМЗ-УГМК». Филипп стал единственным представителем Суперлиги-1 среди кандидатов в сборную.

Расширенный состав на матчи с Италией и Исландией:

Защитники: Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (трое — УНИКС), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба — «Зенит»), Михаил Кулагин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА). Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба — «Нижний Новгород»), Игорь Вольхин, Андрей Зубков (оба — «Зенит»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба — «Локомотив-Кубань»), Евгений Валиев (УНИКС). Центровые: Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА). Резерв: Евгений Воронов («Парма»), Иван Ухов (ЦСКА), Антон Квитковских («Автодор»).