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Сегодня, 19:09

Кроос — о победе баскетбольной сборной Германии на ЧМ-2023: «Это безумие, я так горд!»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу сборной Германии на чемпионате мира по баскетболу-2023.

«Это безумие! Я так горд! Деннис [Шредер] — спортсмен года! Без всяких сомнений», — написал Кроос в своих соцсетях.

В финале чемпионата мира национальная команда Германии обыграла Сербию со счетом 83:77. Шредер стал самым результативным игроком этой встречи, набрав 28 очков. Также 29-летний разыгрывающий был признан MVP турнира.

ЧМ-2023 проходил в трех странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Тони Кроос
Сборная Германии по баскетболу
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