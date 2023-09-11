Кроос — о победе баскетбольной сборной Германии на ЧМ-2023: «Это безумие, я так горд!»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу сборной Германии на чемпионате мира по баскетболу-2023.

«Это безумие! Я так горд! Деннис [Шредер] — спортсмен года! Без всяких сомнений», — написал Кроос в своих соцсетях.

В финале чемпионата мира национальная команда Германии обыграла Сербию со счетом 83:77. Шредер стал самым результативным игроком этой встречи, набрав 28 очков. Также 29-летний разыгрывающий был признан MVP турнира.

ЧМ-2023 проходил в трех странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.