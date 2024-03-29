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Пашутин: «Я забил из-под Шакила!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече на площадке с легендарным Шакилом О'Нилом в финале ЧМ-1994, когда наша команда играла с Dream-team и уступила (91:137).

— С Шакилом соприкоснулись?

— Я вышел в третьей четверти и из-под Шакила забил! Он думал, что накроет, а я высокую «свечу» запустил. Почти вертикально подбросил. Мяч упал в кольцо. Носов позже всем говорил, что дважды Шакила накрыл...

— Это правда?

— Что интересно, правда! Причем в одной атаке! О'Нил разозлился — взял и боднул Носова сверху.

— Человека ростом 212. Смешно.

— Вы ладонь Шакила представляете?

— Кстати, это ж Носов говорил, как пожал ему руку: «Ощущение, будто бульдозер проехал по моей ладони».

— Вот! Остальным-то О'Нил нормально руку пожимал, а Носова хотел чуть припугнуть. Сжал посильнее. Но Виталик молодец. У него дар — подбирать. Штук девять выгреб.

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Баскетбол
Евгений Пашутин
Шакил О`Нил
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