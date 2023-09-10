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Шредер признан MVP чемпионата мира по баскетболу-2023

Алина Савинова
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Шредер признан MVP чемпионата мира по баскетболу-2023.
Фото Reuters

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер стал самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу 2023 года.

На турнире 29-летний баскетболист в среднем набирал 19,1 очка, 2,0 подбора и 6,1 передачи за матч.

Национальная команда Германии выиграла ЧМ-2023. В финале турнира немцы обыграли Сербию со счетом 83:77. Шредер также стал самым результативным игроком этой встречи, набрав 28 очков.

Турнир проходил в трех странах — Индонезии, Японии и Филиппинах.

Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
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