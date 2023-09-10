Богданович — о сборной Сербии: «Это одна из лучших команд, с которой я когда-либо работал»

Лидер сборной Сербии Богдан Богданович подвел итоги финального матча чемпионата мира против команды Германии (77:83).

«Мы были в шаге от того, чтобы выиграть золотую медаль. Но, честно признаться, они были лучше, это было видно на протяжении всего турнира. Они умеют проводить сложные матчи. Нам не хватило немного опыта, всего понемногу... Но это баскетбол. Я горжусь тем, как мы работали. Это одна из лучших команд, с которой я работал. Все эти игроки — настоящие профессионалы. Я рад, что был ее частью», — приводит Basketnews слова Богдановича.

Германия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Национальная команда Сербии заняла второе место в турнире. Канада завоевала бронзовые награды.