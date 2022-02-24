Лукич назвал игру сборной России против Нидерландов в отборочном турнире Кубка мира-2023 очень трудной

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал победу над Нидерландами (80:69) в матча третьего тура отборочного турнира Кубка мира-2023.

«Очень трудная игра для нас, изменения в составе — несколько молодых игроков без опыта игры в сборной. Поэтому в первой половине было такое волнение — 12 потерь. Во второй половине максимальный контроль игры — только три потери. Да, некоторые игроки промазали открытые броски, но во второй половине игры коллектив раскрепостился», — приводит слова Лукича ТАСС.

В турнирной таблице группы Н сборная России занимает первое место. Ранее команда обыграла сборные Италии (92:78) и Исландии (89:65).

Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира-2022.

Кубок мира по баскетболу примут три страны — Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года.