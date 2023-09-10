Лукич считает, что сборной России будет трудно конкурировать с США и Канадой в баскетболе

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли российская команда конкурировать с США и Канадой.

«На данном этапе, откровенно говоря, трудно будет конкурировать с такими сборными, как, например, США и Канада. Но мы работаем. У нас очень много игроков, у многих нет богатого международного опыта. Пока сравнивать нас с этими командами на этом этапе очень трудно. Кто знает, как бы все было, если бы мы присутствовали на чемпионате мира. Тренерскому штабу нужно делать все, чтобы сборная была боеспособной. Нам нужно будет достойно выступать, продолжать с того места, где мы остановились», — сказал Лукич «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

В воскресенье, 10 сентября сборная Канады обыграла США (127:118 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу. Встреча за золото между Сербией и Германией также состоится сегодня и начнется в 15.40 (мск).