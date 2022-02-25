Федерация баскетбола Нидерландов отменила матч отборочного турнира чемпионата мира против России

Федерация баскетбола Нидерландов объявила об отмене домашнего матча сборной Нидерландов против России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Матч должен был состояться в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля сборная России обыграла Нидерланды (80:69), встреча проходила в Перми.

Сборная России возглавляет группу H отборочного турнира чемпионата мира-2023 с 3 победами в 3 матчах.