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Сегодня, 17:09

Федерация баскетбола Нидерландов отменила матч отборочного турнира чемпионата мира против России

Иван Торопцев
Корреспондент
Федерация баскетбола Нидерландов отменила матч отборочного турнира чемпионата мира против России.
Фото РФБ

Федерация баскетбола Нидерландов объявила об отмене домашнего матча сборной Нидерландов против России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Матч должен был состояться в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля сборная России обыграла Нидерланды (80:69), встреча проходила в Перми.

Сборная России возглавляет группу H отборочного турнира чемпионата мира-2023 с 3 победами в 3 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/13862805
Сборная России по баскетболу
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