Федерация баскетбола Нидерландов отменила матч отборочного турнира чемпионата мира против России
Федерация баскетбола Нидерландов объявила об отмене домашнего матча сборной Нидерландов против России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.
Матч должен был состояться в воскресенье, 27 февраля.
24 февраля сборная России обыграла Нидерланды (80:69), встреча проходила в Перми.
Сборная России возглавляет группу H отборочного турнира чемпионата мира-2023 с 3 победами в 3 матчах.
Источник: https://tass.ru/sport/13862805
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