Литва нанесла США первое поражение на чемпионате мира-2023

Сборная США проиграла Литве в заключительном матче группы J чемпионата мира-2023 — 104:110. Игра прошла на Филиппинах.

В сборной США наилучшую результативность продемонстрировал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.

Команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате мира и стала победителем группы J. Американцы проиграли первый матч на турнире и вышли в плей-офф со второго места.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа J

США — Литва — 104:110 (12:31, 25:23, 28:17, 39:39)

3 сентября.