Сборная США разгромила Италию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу

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Сборная США разгромила Италию в четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу — 100:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард американцев Микал Бриджес, набравший 24 очка.

В полуфинале чемпионата мира США встретятся с победителем матча Германия — Латвия.

Чемпионат мира. Мужчины

1/4 финала

США — Италия — 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19)

С: Бриджес (24), Хэлибертон (18), Ривз (12)

И: Фонтеккио (18), Тонут (11), Списсу (8)