Сборная США разгромила Италию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу
Сборная США разгромила Италию в четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу — 100:63.
Самым результативным игроком встречи стал форвард американцев Микал Бриджес, набравший 24 очка.
В полуфинале чемпионата мира США встретятся с победителем матча Германия — Латвия.
Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала
США — Италия — 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19)
С: Бриджес (24), Хэлибертон (18), Ривз (12)
И: Фонтеккио (18), Тонут (11), Списсу (8)
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