Австралия обыграла Грузию на чемпионате мира
Сборная Австралии обыграла Грузию во втором раунде группового турнира чемпионата мира — 100:84.
У австралийцев самым результативным игроком стал Пэтти Миллс — 19 очков. У грузинской команды — Гога Битадзе (20 очков).
Австралия набрала 8 очков и занимает третьем место в группе K со Словенией (8) и Германией (8), у которых есть матч в запасе. Грузия с 7 очками — на последнем месте.
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Чемпионат мира. Мужчины
2-й раунд. Группа K
Австралия — Грузия — 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17)
3 сентября.
2-й раунд.
Группа I Италия — Пуэрто-Рико — 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10)
3 сентября.
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