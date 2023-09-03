Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 13:22

Австралия обыграла Грузию на чемпионате мира

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Австралии обыграла Грузию во втором раунде группового турнира чемпионата мира — 100:84.

У австралийцев самым результативным игроком стал Пэтти Миллс — 19 очков. У грузинской команды — Гога Битадзе (20 очков).

Австралия набрала 8 очков и занимает третьем место в группе K со Словенией (8) и Германией (8), у которых есть матч в запасе. Грузия с 7 очками — на последнем месте.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа K

Австралия — Грузия — 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17)

3 сентября.

2-й раунд.

Группа I Италия — Пуэрто-Рико — 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10)

3 сентября.

Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Италии по баскетболу
0
Читайте также
Гол Головина помог «Монако» победить «Ланс» в чемпионате Франции
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

32 очка Маркканена принесли Финляндии победу нал Венесуэлой
Новости
RSS RSS
Все новости