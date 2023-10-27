«Нам бы хотелось вернуть название «Урал-Грейт», но есть два важных момента». Президент «Пармы» — о задачах на новый сезон

Большой разговор с Сергеем Богуславским.

Самая посещаемая команда Единой лиги ВТБ — «Парма» — в прошлом сезоне вышла в плей-офф с седьмого места, уступив в первом раунде будущим чемпионам из Казани. В этом году пермский клуб в компанию к Айзея Ризу подписал трех сильных легионеров, а также интересно укомплектовал российский костяк. К коллективу Евгения Пашутина присоединились экс-капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий, воспитанник ЦСКА Дмитрий Халтурин, Руслан Абдулбассиров — игравший до этого только в Суперлиге, и один из лучших игроков страны в баскетболе 3х3 Дмитрий Чебуркин. Также в составе много своих воспитанников, которых опытный тренер постарается вывести на новый уровень. Об этом в интервью «СЭ» рассказал президент клуба Сергей Богуславский.

Хотим дать воспитанникам возможность заиграть на уровне Лиги ВТБ

— «Парма» начала сезон с двух побед в шести матчах. Насколько сильно беспокоит этот результат, особенно учитывая поражения от новичков турнира?

— Мне кажется, что у любой команды в этом году не будет длинной серии побед. Класс сильно выровнялся, каждая команда может обыграть каждую. Это видно по результатам: «Уралмаш» выигрывает у «Зенита», «Астана» — у «Нижнего Новгорода», «Самара» — у УНИКСа... Много неожиданностей. Для того чтобы победить в этом году в каждом конкретном матче, надо предпринимать сверхусилия. Да, в какой-то степени у меня есть неудовлетворенность от нашего старта. С другой стороны, это говорит о том, что надо еще больше работать. Ощущения, что все безнадежно, точно нет. Концепция построения команды, которую мы приняли в этом году, нравится мне больше, чем в сезоне-2022/23.

— Что это за концепция?

— Во-первых, мы взяли более классных легионеров. Да, их пока четверо, но это в том числе возможность усилиться по ходу сезона. Во-вторых, мы даем шансы молодым игрокам. Для нас это важный момент. У нас подрастает сильная плеяда ребят с 2005 по 2007 год рождения. Мы хотим дать им возможность заиграть на уровне Лиги ВТБ, как это сделали в «Локомотиве-Кубань». Думаю, что у нас может получиться повторить путь краснодарцев.

— Кого бы выделили из этой плеяды?

— Наш 18-летний воспитанник Ваня Егоров вышел на позиции разыгрывающего в матче с ЦСКА. Отыграл спокойно и уверенно. Помимо него в молодежке есть еще несколько человек, которые стучатся в двери основы. Наша задача — безболезненно подвести их к определенному уровню.

— На этом фоне уход Данилы Походяева не столь критичен?

— Это произошло неожиданно. Как говорится, знали бы раньше, подготовились бы лучше. Походяев воспользовался опцией выхода из контракта в последний день дедлайна. Что тут можно сказать? У него было такое право, он им воспользовался. Обидно ли мне? Пусть Данила сам оценивает это выбор. Я считаю, что у нас форвард получал много игровой практики, а в новом сезоне его время на паркете могло только увеличиться. Мы не подписывали легионеров на эту позицию, так как рассчитывали на него. Обсуждали с ним этот момент. Так что действительно оказались не готовы к его уходу.

Александр Платунов против Кирилла Писклова. Фото Евгений Вотинцев (БК «Парма»)

— Капитан команды Александр Платунов мог последовать тем же путем, верно?

— Да, это правда. Тут, к сожалению, мы вновь приходим к вопросу дефицита российских игроков. Все руководители команд Единой лиги это отмечают. Нам надо работать над этим, ведь есть ощущение, что скоро произойдет переломный момент. Часть баскетболистов в возрасте 30+ постепенно будут сходить со спортивной арены, и российские клубы будут вынуждены обращаться к услугам молодых игроков. И мы в этой части уверенно себя чувствуем. Повторюсь, возлагаем большие надежды на наш резерв. Ближайшие три-пять лет точно будем уверенно себя чувствовать с точки зрения российского костяка. Остальным клубам, которые в последние годы не столь пристально занимались своими молодежными проектами, будет потяжелее.

В это межсезонье мы взяли более проверенных легионеров

— При этом вы летом взяли 29-летнего Руслана Абдулбасирова, который до этого не получал шансов проявить себя в Лиге ВТБ. А сейчас выглядит чуть ли не как главное открытие сезона.

— В принципе, у Руслана был сложный период в жизни: тяжелое повреждение и длительное восстановление. Так что Абдулбасиров вроде и возрастной игрок, но из-за той травмы он фактически начал карьеру с нуля. У него достаточно серьезный прогресс, и если он станет устойчивее психологически и войдет в ритм Лиги ВТБ, то у него хорошие шансы заиграть на высоком уровне. В целом в этом году показательный момент, что в Единую лигу приходят игроки из Суперлиги и неплохо себя показывают. Тот же Стуленков спокойно вписался в игру УНИКСа, Захаров один из лидеров «Уралмаша», уверен, что и Писклов себя покажет... То есть ребята, которые были на виду в Суперлиге, вполне могут нормально показывать себя в высшем дивизионе.

— А как в команду попал Дмитрий Чебуркин, который последние четыре года играл исключительно в баскетбол 3х3?

— Расскажу маленький инсайд. В период предсезонной подготовки не все игроки смогли доехать до нас в положенный срок. Во многом из-за проблем с документами. И, для того чтобы организовать нормальный тренировочный процесс, мы объединили ребят из классического баскетбола и баскетбола 3х3. И в результате сборов выяснилось, что ребята из 3х3 весьма неплохо выглядят в классическом баскетболе. Плюс у Евгения Юрьевича [Пашутина] определенное видение игры: активная защита, борьба за получение, постоянное давление на мяч... А это очень совпадает с философией баскетбола 3х3, так что всем ребятам из «Бионорда» этот стиль оказался максимально близок. Так и сложилась коллаборация с Чебуркиным. Пока что для всех она складывается win-win. Главное, чтобы у Дмитрия произошел полноценный переход в классический баскетбол. В первую очередь в психологическом плане. Пока бывают нюансы, когда он думает как баскетболист 3х3.

Дмитрий Чебуркин против Андрея Мартюка. Фото Федор Обмайкин (БК «Локомотив-Кубань»)

— Правильно я понимаю, что при определенных проблемах с защитниками в «Парме» может оказаться и призер Олимпиады Александр Зуев?

— У нас открытая история. Если мы можем дать какую-то возможность, то мы ее даем. Все может быть, я ничего не исключаю. С другой стороны, не хочется обескровливать «Бионорд». У них свои задачи, свои обязательства, свой спонсор. Перед парнями стоят высокие цели.

— Поэтому заключение контракта с Чебуркиным заняло так много времени?

— Мы это долго обсуждали. Ждали окончания предсезонных сборов и окончательного решения тренерского штаба. Это было первостепенно.

— Вы сказали, что в этом году более качественные легионеры. Значит ли это, что они более высокооплачиваемые?

— Вопрос даже не в деньгах, а в более тщательной работе по их приглашению. В прошлом сезоне у нас было шесть легионеров, но Тайлор Ангвае был травмирован практически весь сезон. Джоэль Джеймс сыграл пару матчей на хорошем уровне, но из-за травмы колена не смог себя показать. Брайон Аллен уехал от нас в середине сезона. Мы взяли на его место Райана Боутрайта. Он сыграл пару классных игр, а затем ушел в тень. В плей-офф Райан и вовсе заболел и не смог помочь партнерам. То есть, в принципе, весь сезон мы играли с тремя легионерами. Поэтому в это межсезонье мы взяли более проверенных исполнителей. Теперь наша задача сыграться и стать настоящей командой, которая способна давать результат.

Задача перед Пашутиным — попасть в топ-6 по итогам первой части регулярки

— Си Джей Брайс очень классно начал сезон. Не боитесь, что другие клубы переманят его по ходу сезона?

— Чтобы выкупить его контракт, нужно согласие клуба. Выплата определенной неустойки. Понятно, что мы — маленький клуб, и спокойно относимся к тому, что люди растут. У нас нет позиции удерживать игрока любой ценой. Если поступит хорошее предложение пойти на повышение, то мы всегда отпустим. Это касается и российских игроков, и легионеров. Это влияет на репутацию клуба. Если баскетболисты видят, что у нас можно расти, но в то же время мы без проблем отпускаем их топовые команды, то люди будут заинтересованы переходить к нам.

— Какая задача стоит перед Евгением Пашутиным в этом сезоне?

— Попасть в топ-6 по итогам первой части регулярки. Понимаю, что это непросто. Повторюсь, что в этом году каждая команда может обыграть каждую. Но эта задача проще, чем забираться из второй восьмерки на два оставшихся места. Особенно с учетом введения плей-ин, когда судьба путевок в плей-офф будет решаться в одном матче. Там может произойти все что угодно. Поэтому лучше в гладком чемпионате заходить в шестерку, чем затем рисковать на втором этапе. В прошлом году у нас это получилось, но нервотрепка была приличная.

— Увеличился ли бюджет клуба по сравнению с прошлым сезоном (порядка 357 миллионов рублей)?

— Он стал немного больше. С одной стороны, мы более уверенно смотрим в будущее. С другой — если в прошлом году курс валюты был достаточно стабилен, то сейчас на валютном рынке все крайне непредсказуемо. Основной риск в этом.

— Радует ли вас посещаемость матчей в начале сезона?

— Да. На стартовый матч с «НН» пришло 5,8 тысячи болельщиков, на «Минск» продали свыше 6 тысяч билетов, на «Уралмаш» — чуть больше 5 тысяч. Важно отметить, что с клубов из Екатеринбурга мы играли в будний день. Самый тяжелый период с посещаемостью мы прошли в минувшем году, хотя у нас и было четыре солд-аута. Объясню почему.

Наша концепция нацелена на то, чтобы мы реализовывали большее количество мест через программу сезонных абонементов. Как в условном «Челси», где на 40-тысячном стадионе клуб продает 35 тысяч абонементов, и только 5 тысяч поступают в свободную продажу. Идея максимум у нас примерно такая же. Чтобы в 7-тысячном «Молоте» было 6 тысяч обладателей абонементов. Мы сильно росли в этом плане. До коронавируса продали порядка 3 тысяч абонементов, но в пандемию все обвалилось. Проблема заключалась в том, что люди не понимали, будет ли следующий матч. Будет ли допуск людей на стадион. Этот момент многих отпугнул. Многие тогда выбрали смотреть баскетбол дома по ТВ. В сезоне-2020/21, когда трибуны можно было заполнять только на 20%, мы легко собирали 1200 зрителей. Но когда вновь произошел переход на 7 тысяч, задача вернуть людей на арену была не из легких. Сейчас мы постепенно ее решаем, стараясь сделать аншлаг на каждом матче.

Заполненная арена «Молот» на игре с «Минском». Фото Евгений Вотинцев (БК «Парма»)

У нас есть два клуба-побратима в Суперлиге

— Не было ли у вас идеи заявить вторую команду в Суперлигу, как минувшим летом это сделали в МБА?

— Несколько лет назад мы приняли решение, что играем более младшими возрастами в соответствующих турнирах. Например, в прошлом сезоне в молодежной Единой лиге в основном играли ребята 2002 и 2003 года рождения. У нас была команда 2005 года. А в первенстве ДЮБЛ, где и должны были были играть 17-летние ребята, у нас выступали баскетболисты 2006 и 2007 года. Это дает определенный рост с точки зрения соперничества с более сложными противниками. При этом мы смотрим на развитие, но не в ущерб результату. Если ты борешься за 18—20-е места и не ставишь перед собой никаких целей, то у ребят не развивается победное чувство. И это большая разница: хорошо играть в баскетбол и уметь побеждать. Поэтому вне зависимости от того, какие задачи стоят по развитию, нужно стараться побеждать в каждом отдельном матче. В прошлом году у нас это не очень удачно получалось. Поэтому в тренерских штабах произошли перемены, в молодежке и ДЮБЛе сменились наставники.

— Перед этим сезоном возрастной ценз в молодежной Единой лиге снизился...

— Да, теперь в турнире выступают ребята 2004 и 2005 годов рождения. И получается, что наша команда играет со сверстниками. Конечно, мне бы хотелось дать парням больше практики игры с профессионалами. Но это вопрос бюджета. Если мы запустим вторую команду в Суперлигу, то это будет минус из общего котла, и это скажется на основной команде. А такого бы не хотелось. Однако у нас есть партнерские отношения с уральскими клубами. В «Купол-Родники» (Ижевск) главным тренером работает Сергей Чернов — бывший капитан «Пармы». С «ЧелБаскет» мы в этом году подписали соглашение о взаимодействии и по обмену опытом, который предполагает аренду наших молодых игроков для получения игровой практики. Так что у нас есть два клуба-побратима в Суперлиге, с которыми мы можем сотрудничать. Поэтому, возможно, и нет смысла создавать отдельную команду.

— Слышал, что у вас есть идея вернуть городу бренд «Урал-Грейта». Насколько это реально?

— «Урал-Грейт» — это славная история, которая была в Перми. Ее бы хотелось вернуть, но есть два важных момента. Во-первых, мы провели голосование, и мнение болельщиков разделилось примерно пополам. Часть выступила за сохранение названия «Парма», вторая — за возвращение к «Урал-Грейту». Если бы была пропорция 90/10, то вопросов бы не было. А когда почти 50/50... Это другой разговор. Во-вторых, бренд «Урал-Грейт» — это определенный уровень: участие в Евролиге, два чемпионства страны. Возвращение к этому названию должно подразумевать под собой определенные амбиции. Это значит, что болельщики со всей страны будут ожидать, что мы теперь боремся за медали. А для этого нужен принципиально иной подход к финансированию. В принципе, это возможно. Скоро мы будем играть на 10-тысячной арене, в регионе много фанатов баскетбола, которые возглавляют серьезные компании. Так что никогда не говори никогда. Когда-нибудь мы, вероятно, вернемся к этому вопросу.