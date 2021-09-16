Баскетбол и голуби: каким человеком и тренером мы запомним Душана Ивковича

Функционеры и игроки вспоминают великого Дуду.

В четверг в возрасте 78 лет скончался Душан Ивкович. О смерти одно из самых успешных европейских тренеров всех времен сообщил его друг Горан Калинич: «В 6 часов 50 минут Душан скончался в больнице Белграда в результате попадания воды в легкие». Дуда, как его называли друзья, выигрывал все главные трофеи европейского баскетбола. На клубном уровне дважды брал Евролигу с «Олимпиакосом» (1997, 2012), а со сборной Югославии/Сербии стал чемпионом мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1995) и серебряным призером Олимпийских игр-1988. Российским же болельщикам Ивкович запомнился по работе в ЦСКА (2002-2005).

Today, at the age of 77, one of the greatest coaches in the history of world basketball, Dusan Ivkovic, has passed away...



The Professional Basketball Club CSKA expresses sincere condolences to all the family and friends of Dusan Ivkovic. pic.twitter.com/goX4tkusER — CSKA Moscow (@cskabasket) September 16, 2021

Ивкович рисковал, когда согласился возглавить ЦСКА

Он был первым иностранным специалистом, выступившим в роли главного тренера армейцев. Именно Дуда являлся важнейшим звеном команды, которая в начале 2000-х строила новый клуб по современным стандартам, превратив ЦСКА в сильнейшую европейскую баскетбольную организацию.

Душан возглавил ЦСКА в 2002 году, подписав трехлетний контракт. Сергей Кущенко, который тогда был генеральным директором армейцев, говорит, что переговоры были долгими и трудными. На тот момент у Ивковича было предложение от одного из клубов НБА, однако сербский специалист сделал выбор в пользу российской команды. Это решение выглядело неочевидным — лучший тренер Европы приходил практически на пустое место.

— Из жизни ушел великий стратег, очень душевный человек, — рассказал «СЭ» Сергей Кущенко. — Он умел в себя влюблять такими чертами характера, как справедливость, внимательность, аккуратность. Безусловно, Душан был непререкаемым авторитетом в мировом и европейском баскетболе. Без него тот ЦСКА, который мы знаем сейчас, не состоялся бы. Это очень тяжелая потеря, неожиданная. Он всегда внимательно следил за своим здоровьем.

— Длительные переговоры с Ивковичем — один из самых запоминающихся моментов в вашей карьере менеджера?

— Да. Это было непросто. Тогда ЦСКА не имел статуса суперклуба. У нас не было даже собственного офиса. Я уговаривал Душана пойти туда — не знаю куда, сделать то — не знаю что. Тем не менее он рискнул, и у нас все получилось. Он поднял ЦСКА до статуса европейского гранда. Не только команду, но и организацию в целом. Дуда учил нас каждый день. Поднял ответственность каждого сотрудника до самой высокой планки. В первом же сезоне мы вышли в «Финал четырех». Как — непонятно. Это трудолюбие 24/7, в котором Ивкович играл важнейшую роль. Профик в кубе.

Muri? Dusan Ivkovic. Ya solo nos queda el baloncesto.



Que la tierra te sea leve, maestro.



Descansa en Paz. pic.twitter.com/ggsmmdzcI7 — David De la Vega (@Basket_DelaVega) September 16, 2021

— Первые топ-игроки приходили из-за него?

— Безусловно. Он был гарантом качества. Мы рассматриваем двоих игроков. По скиллам у них практически все одинаково. Тогда он смотрел на человеческие качества и подбирал баскетболистов, которые не испортят коллектив, легко станут частью команды. Помню, некоторых игроков мы с Андреем Ватутиным и Сашей Паком подписывали в комнате два на два метра. Сонгайло, Холдена... Потому что во всех остальных шел ремонт. Было видно, что Душан недоволен, но мы просили его немного подождать.

— Приглашение Холдена — идея Ивковича?

— Наша совместная. Я заметил его, когда Джон играл против моего «Урал-Грейта» в Перми. Он мне тогда понравился. Парень разрывал в нападении и душил в защите. Попросил Дуду обратить на него внимания. Сначала он сказал, что он маленького роста, но попросил кассеты с его игрой. И буквально через пару дней дал добро на его подписание.

— Самая милая история о Ивковиче?

— Когда мы подписывали контракт в Ницце. Мы оба были с семьями. И Душан смотрел меня не как на молодого баскетбольного функционера, а как на человека. Ему было интересно узнать о моих увлечениях, помимо спорта, какие ценности у нашей семьи.

— Его любовь к голубям вас удивляла?

— Голуби — это его душа. Он их очень сильно ценил. Сколько раз мы были у него в гостях. Прекрасная семья... Мне ночью сообщили о его смерти. До сих пор не могу прийти в себя.

We send our deepest condolences ?



Rest In Peace, Dusan Ivkovic ? pic.twitter.com/YP7bRDoip4 — Baskonia (@Baskonia) September 16, 2021

Единственная ошибка в ЦСКА

Красивой точкой работы Ивковича в ЦСКА должна была стать победа в домашнем «Финале четырех». ЦСКА считался фаворитом турнира, но в полуфинале проиграл «Басконии» Душко Ивановича. Правда, затем армейцы выиграли чемпионат России.

— Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ЦСКА и жителями Москвы за то, что мы не смогли выиграть «Финал четырех», — говорил на прощальной пресс-конференции Душан Ивкович. — Я — главный тренер и беру ответственность за это поражение на себя. После него многие газеты представляли нас как команду, которая не умеет побеждать. Я рад, что мы показали характер и продемонстрировали победный баскетбол в финале чемпионата России. Хочу поблагодарить всех тренеров, медицинских работников, администрацию клуба во главе с Сергеем Кущенко и Александром Гомельским и, самое главное, наших фантастических болельщиков, которые помогали команде и в России, и за ее пределами. Мне особенно запомнилась игра против КРКА в Словении, куда приехали три человека, чтобы поддержать нас. Многие говорят, что я недостаточно доверял российским игрокам. Это не так. Я считаю, что единственной ошибкой, которую я сделал за время работы в ЦСКА, было то, что два года назад я отклонил предложение менеджеров пригласить в команду Энтони Паркера, уходившего из «Ромы». Я сделал ставку на молодых Моню и Хряпу. Когда я только пришел в армейский клуб, тут работали только три человека из тех, кто есть сейчас: Захар Пашутин, врач Александр Зыков и массажист Аскер Барчо. Следующий же тренер придет в клуб с великолепной организацией.

To say this is a sad day for Olympiakos fans is an understatement. One of the greatest that ever lived, Du?an Ivkovi? has passed away at age 78. He left his imprint on Olympiakos eternally and European basketball more broadly. ??? ??? «???».

?RIP Duda 1943-2021 pic.twitter.com/33pVOMmQej — Gate 7 International (@Gate7Intl) September 16, 2021

Следующим тренером ЦСКА стал Этторе Мессина, а Ивкович все-таки выиграл еще одну Евролигу с «Олимпиакосом». В самом невероятном финале в истории Евролиги обыграв... ЦСКА с самым мощным составом в истории (62:61).

В моем доме должно было быть место для голубей

Второй страстью Ивковича были голуби. Об этом он детально рассказал в интервью Sports.ru:

— Мой отец говорил, что тот, кто следит за голубями, всегда витает в облаках. Соответственно, проблемы в школе и так далее. Поэтому он был против. Я тоже был против того, чтобы мои сыновья много времени уделяли голубям, но в детстве думал иначе. Голуби были со мной на протяжении всей жизни: я развожу сербских высоколетных голубей, и в каждом контракте было прописано, чтобы в моем доме должно быть место для голубей. К сожалению, лишь в Москве это было невозможно: там слишком холодно.

Pigeons + Basketball. The best combination for Dusan Ivkovic's birthday cake Via @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/cAm8TywuAE — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 29, 2014

Мне кажется, что любовь к голубям у меня по материнской линии. Я представляю четвертое поколение нашей семьи, которое занимается голубями. Первое, о котором я знаю достоверно, представлял мой дальний родственник и гениальный изобретатель Никола Тесла, хотя я не люблю говорить о нашей родственной связи. Затем ими увлекался мой дядя, профессор, который занимался проблемами сельского хозяйства и написал множество книг о голубях. И затем мы с братом: мы занялись ими еще маленькими — у меня есть фотография, где я держу голубя, хотя мне тогда было только два года.

Сейчас у меня очень много голубей, это огромная любовь. Во-первых, это спорт. У нас соревнования на всех уровнях: на клубном уровне, на уровне города, на уровне страны. Есть четкие правила, есть специальные люди, которые их оценивают. Во-вторых, голубь — это символ мира и дружбы. Символ любви. Это очень-очень верно. Наконец, чтобы ощутить близость с голубями, нужно сконцентрироваться и начать думать как голубь. Это необходимо, чтобы понять, чего они хотят. С игроками то же самое. Отношения между игроками и тренером не складываются, если у них нет психологического, физического и душевного контакта. Душевный контакт — это очень важно. Понятно, что нельзя сравнивать игроков и голубей. Но в моей работе у меня никогда не было психологов, специальных помощников, всегда психотерапевтическими отношениями в команде я занимался самостоятельно.

И последнее — красота. Когда голуби вырастают, шея у них переливается лиловыми, зелеными, серыми цветами. Когда светит солнце, лучи падают на шею, и тогда в отражении вы видите самые прекрасные цвета на свете. Сложно сказать, что прекраснее: когда они поднимаются на самую высоту, очень-очень высоко, или когда они возвращаются обратно — без энергии, пролетав 14-15 часов. Мне кажется, это очень тонкое объяснение. Это не всегда понимают даже те люди, которые занимаются голубями.

Ни один игрок не скажет о нем плохого

Баскетболисты, выступавшие под руководством Ивковича, вспоминают сербского тренера с теплотой. Например, Егор Вяльцев делал первые шаги в профессиональном баскетболе под руководством мэтра.

— Тяжело говорить о подобных вещах, — сказал Вяльцев «СЭ». — Душан — тренер-эпоха. Он поверил в меня как игрока, дал возможность выступать за самый сильный клуб в стране, когда я был очень молод. Увидел во мне какие-то проблески игры. Ивкович — серьезный тренер со своей историей и характером. Я его безмерно уважаю. Наверное, и не только я, а целая плеяда игроков. Ни один не скажет что-то плохое о нем. От Ивковича я получал только хорошие наставления. Он всегда мне говорил играть в защите, делать свое дело и не думать о забитых мячах.

А в наставнике «Локомотива-Кубани» и бывшем тренере сборной России Евгении Пашутине серб разглядел тренерский талант, включив его в свой штаб сразу после окончания карьеры. Его брат — двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин — отыграл под руководством Ивковича два сезона.

— Я хорошо знаю его жену и детей. Желаю родным и близким оставаться сильными, чтобы они смогли пережить утрату. Ивкович был открытым человеком с большой душой и сердцем. Вечная память, — отметил в интервью «СЭ» Захар Пашутин.

Saskibaloiaren historiako entrenatzaile onenetako bat hil da Dusan ivkovic. Bere palmaresean munduko saskibaloi txapelketa bat eta Europako hiru txapelketa daude (zilar olinpikoa ere) Jugoslaviarekin eta 2 euroleague. Partizan entrenatu zuen 78/79 denboraldian (liga, Kopa, Korac) pic.twitter.com/WeZ2G7tdYB — Koldo Tellitu (@KoldoTellitu) September 16, 2021

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов, дважды выигравший с Ивковичем чемпионат России, до сих пор вспоминает беседы с сербом.

— Это действительно очень грустная новость, — сказал «СЭ» Башминов. — Любой тренер помогает в развитии карьеры, но, когда говоришь о Ивковиче, о таком великом человеке, ты до сих пор переосмысливаешь его слова. Думаешь над теми личными беседами, понимаешь их совсем иначе. Уже тогда было понятно, что человек такого калибра принесет пользу всему баскетболу. Сейчас этот масштаб все сильнее и сильнее понимаешь. Можно было взять от него намного больше. Он сделал очень много. Жаль, что так случилось.