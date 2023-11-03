«Ездил на матчи по 22 часа на автобусе и ел в кафе для дальнобойщиков». Интервью нового капитана ЦСКА

Семен Антонов — о сборной, родном Нижневартовске и главном удивлении после перехода в армейский клуб.

На старте сезона в ЦСКА неожиданно сменился капитан. Воспитанник клуба, рекордсмен армейцев по количеству проведенных матчей за клуб (732) Никита Курбанов объявил о приостановке карьеры. Новым капитаном москвичей был назначен Семен Антонов, выступающий за ЦСКА с 2016 года. У Семена необычная баскетбольная судьба. Школьник из Нижневартовска не выделялся по юниорам, не получил шанса в основе «Автодора», а впервые был приглашен в сборную из тамбовского «ТГУ-баскет», выступающего в суперлиге Б. Затем были медали Евробаскета и Олимпиады с Дэвидом Блаттом, капитанство в «Нижнем Новгороде», который Семен с товарищами вытащили в Евролигу, и заслуженный переезд в Москву. После презентации фильма «ЦСКА. В сердце навсегда» «СЭ» пообщался с Антоновым о его непростом пути на вершину.

Сложно описать словами, что я почувствовал, когда Блатт взял на Евробаскет-2011

— У тебя есть самый важный и памятный матч в карьере? Как решающая игра «Финала четырех» — 2016 в Стамбуле для Виктора Хряпы или золотой бросок Джона Роберта Холдена в финале Евробаскета-2007 с Испанией?

— Первенство Тюменской области 2002 года: финал против Сургута. Шучу, конечно. На самом деле, такой игры нет. Не могу сказать, что и у Вити матч против «Фенербахче» — это самый запоминающий перформанс в карьере. Думаю, что достижения в сборной Хряпа считает повыше. Это мое мнение. Хотя, безусловно, для организации тот бросок капитана значит очень многое. ЦСКА впервые за долгое время взял Евролигу, в клубе все жаждали этого успеха. А мой лучший матч, надеюсь, еще впереди.

— Хорошо. Тогда самая запоминающаяся игра?

— Было много достойных игр и за ЦСКА, и за «Нижний Новгород», и за сборную, и за «Тамбов» с «Автодором» по молодости. Не хочется обижать свои собственные заслуги, выделив какой-то определенный матч. У меня есть четкий критерий. Хорошая игра — это не та, где ты условно сделал дабл-дабл или стал самым результативным. Ты мог вообще не набирать очки, а сделать то, что помогло переломить ход встречи. На Олимпиаде-2012 в матче группового этапа с Испанией я вышел на одну минуту, забил трехчоковый, но это попадание помогло разбудить команду. Могу много назвать таких примеров.

Семен Антонов на тренировке сборной России в 2011 году. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Раз ты заговорил про сборную, давай вспомним историю, когда Дэвид Блатт пригласил тебя в национальную команду из клуба суперлиги, а потом и вовсе включил в финальный список игроков на Евробаскет-2011 и Игры-2012. Что ты тогда почувствовал?

— Действительно, первое приглашение пришло, когда я выступал в Тамбове. Там был огромный расширенный состав сборников. Тем же летом я перешел в «Нижний Новгород», а на следующий год опять попал в расширенный список. Не скажу, что это второе приглашение было логичным, но я его ожидал. При этом я до последнего момента не верил и не планировал, что Дэвид возьмет меня на Евробаскет. Поэтому сложно описать словами, что я почувствовал. Блин, я же из Нижневартовска. Для меня это, наверное, большой повод гордиться своей семьей, первым тренером Алексеем Викторовичем Глухих.

— Это общие слова.

— Понимаю. Тогда можешь представить себе пятиэтажку небольшого города, а твои соседи по подъезду теперь смотрят тебя по ТВ. Это очень круто. Кто до этого знал Нижневартовск именно в плане баскетбола? Понятно, что у нас были серьезные боксеры, призеры и победители Олимпийских игр. Дзюдоистка Вера Москалюха, борцы, тхэквондисты. Но чтобы в игровой вид спорта парень добрался до сборной... Это было что-то новое (на Играх-2020 в Токио серебро в составе волейбольной сборной выиграл уроженец Нижневартовска Артем Вольвич. — Прим. «СЭ»).

— Тренер «Зенита» Максим Учайкин рассказывал, что вы пересекались с ним во Владивостоке, когда ты приехал туда сыграть на спартакиаде после развала Тамбова. Что это был за период?

— Небольшой заработок. «Тамбов» снялся с чемпионата, и в марте была последняя зарплата. Летом мне позвонили и предложили сыграть на спартакиаде за Владивосток. Они оплачивали перелет и проживание. Мне 19 лет, сижу без денег, а просить у родителей уже было стыдно. Там мы и пересекались с Максом. В той команде был еще и Рома Лавров, который сейчас тренер по ОФП в «Руне».

— Самая жесть, что ты видел в русской баскетбольной глубинке? Холодные раздевалки, отсутствие горячей воды...

— Это все ерунда. Когда ты играешь в баскетбол, то получаешь удовольствие от процесса, не обращаешь внимания на такие мелочи. Помню, однажды мы ехали из Тамбова в Череповец 22 часа на автобусе. Ели в столовых для дальнобойщиков. Это сейчас едешь по трассе, останавливаешься на брендовой заправке и можешь съесть суп, горячее. Раньше это были заведения другого уровня. Однако я вспоминаю это с теплотой. Классные были времена. Рад, что прошел через такое. И таких ребят много. Вспомни, кто играл за сборную в 2011 и 2012 годах. Из каких городов были эти ребята.

Сергей Быков из Новодвинска, Андрей Кириленко из Ижевска, Виктор Хряпа из Киева, но прошедший становление в Саратове, Никита Шабалкин и Евгений Воронов из Лермонтова, Серега Моня из Саратова, Андрей Воронцевич из Омска, Виталик Фридзон из Клинцов, Дима Хвостов из Иванова... Говорю это к тому, что если у тебя есть большое желание, есть стержень, то пробиться можно откуда угодно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мог уйти из «Нижнего Новгорода» гораздо раньше

— Как ты вообще начал заниматься? Об этом почти нет информации.

— На дворе 1998 год. Представь, что это было за время. Особенно на севере. Не было ни кинотеатров, ни секций, ни дополнительных кружков. Школьники не знали, как проводить культурный досуг. Повезло, что нашелся такой энтузиаст, как Алексей Викторович Глухих, который решил сделать баскетбольную секцию на голом энтузиазме. Я начал заниматься в третьем классе, мне понравилось, что-то стало получаться. После десятого класса уехал в Москву. С тех пор мы с моим первым тренером всегда на связи. С 2013 года проводим турнир в Нижневартовске. Сейчас изменили формат. Если раньше это был ежегодный недельный турнир в сентябре, то сейчас при поддержке города и других команд, сделали баскетбольную лигу Семена Антонова. В ней участвуют команды девочек и мальчиков нескольких годов рождения. Делаем это, чтобы у ребят и девчонок было больше игровой практики. Все-таки город развивается, появляются залы.

Компания «Сибур», где за баскетбольное направление отвечает Сергей Быков, реконструировала зал, в котором я начал заниматься. Выглядит супер. У ребят элементарно есть душевые и туалет. Которые не закрыты, потому что там бардак. Хороший паркет, кольца. Конечно, в таких условиях хочется заниматься. Еще благодаря Быкову в Нижневартовске открыли современную летнюю площадку. Когда позволяет погода, то даже многие мои друзья приезжают и играют в баскетбол. То есть в начале все держалось на энтузиастах, а сейчас появляется хорошая инфраструктура.

— Ты задержался в «Нижнем Новгороде» на шесть сезонов. Наверняка была возможность уйти в один из топ-клубов гораздо раньше. Почему ты оставался в команде?

— Ты правильно сказал, что были возможности уйти гораздо раньше. Все-таки за плечами была бронза Евробаскета и Олимпиады. Мой бы оклад заметно вырос, но я хотел развиваться, хотел много играть. Плюс у нас было отличное взаимопонимание с Зораном Лукичем. И они остаются такими по сей день. Потом Зоран ушел, и я два года работал с Айнарсом Багатскисом. Дебют в Евролиге, сильные легионеры. Это было славное время. Когда же закончился мой шестой сезон, то многие ребята ушли. Бабурин, Ивлев, Хвостов перешли в «Локо. Не сказать, что нас рездербанили, но команда серьезно видоизменялась. Поэтому я тоже решился на заслуженный и осознанный переход в клуб, который решает задачи.

Я пришел в ЦСКА в 27 лет. Рад, что члены моей семьи на протяжении этих лет также понимали, что лучше развитие, чем сиюминутный результат, большой контракт. Есть много примеров ребят, не буду называть имена и фамилии, которые проводили в средней команде хороший год, уходили на повышение в какой-то клуб первой четверки или пятерки и через год возвращались обратно.

— Но Нижний остался особенным местом для тебя?

— На сто процентов. Там много друзей, провожу там каждое лето. Например, в этом году были в Нижнем Новгороде примерно полтора месяца. Это второй дом для меня.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Был поражен, сколько людей работает в офисе ЦСКА

— Самое яркое воспоминание после перехода в ЦСКА?

— Когда на открытии сезона я увидел, сколько человек работает в офисе клуба. Я не то что был удивлен, как бы это помягче сказать. Был поражен, сколько людей прикладывает усилия, чтобы игроки и тренеры думали только о баскетболе.

— А какой титул самый значимый? Победа в Евролиге в Витории?

— Сложно выделить. Это и первый титул ВТБ. Мы обыграли «Химки» на выезде, я взял сына с трибуны и надел ему на шею свою медаль. Победа над теми же «Химками» в рамках «Финала четырех» Единой лиги, который проходил в Парке легенд. Очень запоминающимся был и финал с «Зенитом», хоть мы его и проиграли. Но тогда интерес к баскетболу очень сильно ощущался.

Что касается титула в Витории, то я не так много играл в том сезоне. Именно в Евролиге. Не знаю, почему Димитрис [Итудис] принял это решение, мы это не обсуждали. Значит, так было нужно, я просто выполнял свою работу.

— Тот финал ЦСКА выиграл без лишних нервов. То есть все-таки решающим был полуфинал с «Реалом»?

— В фильме («ЦСКА. В сердце навсегда») Никита Курбанов правильно сказал про тот финал с «Анадолу». В том сезоне мы были очень уверены в себе, каждый понимал свою роль, все были опытные, много лет играли вместе. А у стамбульцев только зарождалась команда, которая впоследствии выиграла два титула Евролиги и уверенно лидировала в сезоне-2019/20, отмененном из-за пандемии коронавируса.

— Какие мысли были после того, как ты стал чемпионом Евролиги?

— Был очень рад за коллектив, клуб. Тяжелая и кропотливая работа каждого привела нас к столь желанному титулы. Игровые амбиции, конечно, были не совсем удовлетворены. Одно дело — тренироваться и помогать парням. Другое дело — тренироваться и приносить реальную пользу на паркете. Но когда ты играешь в большом клубе, который ставит перед собой максимальные задачи во всех турнирах, личные амбиции должны отходить на второй план. Сейчас объясняю это молодым ребятам.