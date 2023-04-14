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Моня: «Ивкович разъярился — и ухватил наших центровых за яйца»

Моня рассказал о работе в ЦСКА с Ивковичем
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Душан Ивкович и Сергей Моня.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в ЦСКА с легендарным сербским тренером Душаном Ивковичем.

— В другой раз Ивкович такой ход совершил — никто не ожидал! Расскажу — не поверите!

— Мы постараемся.

— Он любил поговорить о прошлой игре, о предстоящей. Собрал команду в центре площадки. Начал: мол, наши большие не справились со своими задачами, проигрывали подбор... Все молчат. Никто не отвечает. Ивкович подходит к двум центровым — и руками хватает за... За...

— За бубенцы?

— Да! Одного и другого! Все оцепенели — а он держит.

— Что-то при этом говорит?

— «На меня смотреть!»

— Главное скажите — не сжал?

— Надо у парней спросить. Никто не ожидал такого! Обычно-то сгруппируешься — а тут ребята моргнуть не успели, как яйца оказались в его пальцах.

— Потом в команде обсуждали?

— Еще бы! Ха-ха!

— Что говорили?

— Да ржали, что еще... Подкалывали!

Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

БК ЦСКА
Душан Ивкович
Сергей Моня
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