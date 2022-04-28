Разминка перед боем. ЦСКА, «Зенит» и «Локо» уверенно прошли в полуфинал Лиги ВТБ

Пожалуй, только «Нижний Новгород» смог дать бой фавориту в первом раунде плей-офф.

Единая лига ВТБ. Плей-офф

Четвертьфиналы до трех побед

«Зенит» — «Енисей» — 3:0 (104:55, 83:75, 82:55)

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 3:0 (78:64, 91:89, 88:75)

«Локомотив» — «Парма» — 3:0 (76:70, 100:84, 101:78)

УНИКС — «Автодор» — 2:0 (106:76, 97 :59)

Четвертьфинальные серии плей-офф Единой лиги ВТБ близятся к своему завершению. В среду свои серии в трех матчах закрыли ЦСКА и «Локомотив-Кубань», переигравшие на выезде «Нижний Новгород» («НН») и «Парму» соответственно. А в четверг «Зенит» оформил путевку в полуфинал в Красноярске. «Енисей» дал бой подопечным Хави Паскуаля во второй игре в Санкт-Петербурге (83:75), но на домашней арене на равных сражался с фаворитами сезона только в первой половине. После перерыва Алекс Пойтресс и компания разбили противника, выиграв с преимуществом «+27». Гости более чем вдвое превзошли «Енисей» по подборам (43/20) и показали отличную защиту.

Алексей Швед с мячом. ПБК ЦСКА

Без иностранцев

Также в третьем матче серии в составе сине-бело-голубых дебютировал Эрик Бакнер. Экс-центровой «Монако» провел на паркете 11 минут, показав, что вполне способен заменить уехавшего Артураса Гудайтиса. Отличное приобретение «Зенита» под плей-офф. В полуфинале его умения очень пригодятся против мощной передней линии УНИКСа в лице Тони Джекири, Артема Клименко, Ивана Лазарева и Уильяма Мосли. Последний также дебютировал за новую команду только в плей-офф. Во втором матче с «Автодором» Мосли был близок к дабл-даблу (11 очков и 9 подборов), а его команда выиграла с преимуществом «+37». В первой игре разница была немного поскромнее (106:76). Саратовцы в концовке регулярки распустили всех лидеров и переключились в режим экономии. В третьем матче серии коллектив Владислава Коновалова постарается избежать третьего разгрома подряд, но рассчитывать хотя бы на одну победу не приходится. Слишком уж молодой и неопытный состав у российского тренера. Еще один важный момент — «Автодор» выступает в плей-офф без легионеров. Два последних иностранца — Желько Шакич и Джэрон Джонсон — переехали как раз в Казань.

Без легионеров с ЦСКА играл и «НН». Впрочем, иностранцы никогда не играли определяющую роль у Зорана Лукича. В этом сезоне, пожалуй, только Роландс Фрейманис был важным игроком ротации. А вот потери из-за травм Ивана Стребкова, Дмитрия Хвостова и Александра Ганькевича стали определяющими. Без трех баскетболистов сборной России нижегородцы провалили концовку чемпионата и заняли только восьмое место в регулярке.

С армейцами же пришлось играть очень короткой ротацией. В первом матче пришлось противостоять действующему чемпиону вдевятером (включая молодых Антона Карданахишвили и Даниила Алексеева), а во втором — и вовсе всемером. При этом Лукич вполне мог забрать вторую игру у Димитриса Итудиса. Все решалось в напряженной концовке, в которой удачливее были хозяева (91:89). В третьем матче «НН» еще раз продемонстрировал боевой дух. На протяжении 30 минут хозяева выдерживали темп армейцев, а вот на концовку лидеров нижегородцев в лице Антона Астапковича, Евгения Бабурин и Сергея Торопова уже не хватило. Плюс не нашлось опции против Николы Милутинова и Алексея Шведа. Сербский бигмен в среднем за три игры набирал по 13 подборов, российский снайпер — 17,6 очка. Тем не менее нижегородцы заслужили самых теплых слов за этот плей-офф. Понятно, что они играли без давления, но в любом случае зайти в две концовки с ЦСКА — дорогого стоит.

Артем Забелин. БК «Парма»

Неудержимые американцы

«Парма» подошла к серии с «Локомотивом-Кубанью» в хорошем настроении. Пермяки, как и «НН», выполнили главную задачу на сезон. Более того, даже показали лучший результат в истории, заняв пятое место в регулярке. И это без всех уехавших легионеров и главного тренера Казиса Максвитиса. Под руководством Вячеслава Шушакова команда выиграла шесть из 10 заключительных матчей чемпионата, а на первые роли вышли ветераны — Евгений Воронов, Валерий Лиходей и Артем Забелин.

Была надежда, что эта троица сможет продолжить в том же духе и в плей-офф. Увы, сил у «Пармы» хватило только на стартовую игру в Краснодаре, где был довольно равный поединок (76:70). Вторую игру пермяки уступили «-16». Они старались демонстрировать открытый баскетбол, но реализовали в первых двух играх лишь 27,2% трехочковых (15 из 55). Это почти на 10% ниже, чем в регулярном чемпионате.

В переполненном «Молоте» поправить эту статистику удалось (9/26 — 34,6%), а вот справиться с лидерами гостей — нет. Эррик Макколлум и Джонатан Мотли на двоих набрали 40 очков и обеспечили своей команде выход в полуфинал.