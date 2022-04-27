«Отвалите! Я уже сказал, что не вернусь». Боломбой дважды «кинул» сборную, пришла очередь ЦСКА

Уроженец Донецка получил паспорт РФ в ноябре 2018 года, но при первых же проблемах уехал из страны.

Джоэл Боломбой решил прервать обет молчания после отъезда из России в конце февраля. Центровой ЦСКА выложил в своих соцсетях письмо от вице-президента клуба Наталии Фураевой в адрес своего агента. В нем армейцы потребовали, чтобы Боломбой вернулся в Москву не позднее 1 мая 2022 года. Иначе клуб посчитает его отсутствие нарушением трудового соглашения со стороны игрока. Также ЦСКА известил агента, что лишит Боломбоя одного процента годовой зарплаты за каждую из последних семи игр Евролиги. Таким образом, Джоэл должен вернуть сумму, равную семи процентам его годовой зарплаты до уплаты налогов.

Московский клуб ждет положительного ответа от баскетболиста до 28 апреля, а негативный ответ или его отсутствие расценит как причину обратиться в суд. Впрочем, 28-летний центровой не стал тянуть до указанного дедлайна и жестко ответил своему работодателю: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь, — написал Боломбой, отметив в посте Наталию Фураеву, ЦСКА, Евролигу и профсоюз игроков. — Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, запугивая их и наказывая. Когда отношения между Россией и Украиной обострились, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете и что мы можем уехать».

Видимо, Боломбой хотел дождаться окончания своего контракта этим летом и в статусе свободного агента заключить новое соглашение в Европе или США. Но в ЦСКА не готовы разбрасываться деньгами и хотели видеть Джоэла на площадке в решающих матчах плей-офф Единой лиги ВТБ. К тому же речь идет о человеке, для которого клуб многое сделал. Благодаря ЦСКА баскетболист получил российский паспорт, который позволил ему проявить себя на международном уровне и закрепиться в ведущем клубе Европы. В итоге Боломбой не воспользовался этими привилегиями, а запомнится только повышенной травматичностью и неоднозначными отказами.

Джоэл Боломбой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказался от поездки на ЧМ и олимпийскую квалификацию

Боломбой — уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец — конголезец, мать — русская) он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». Будучи студентом, Джоэл в среднем набирал 17,9 очка и делал 12,8 подбора, стал игроком года и лучшим обороняющимся баскетболистом конференции, а университетская команда второй сезон кряду пробилась в «мартовское безумие» NCAA. В 2016-м Боломбой был выбран «Ютой» на драфте НБА под общим 56-м номером.

Но в лучшей лиге мира Джоэл оказался невостребованным. В течение двух сезонов он отметился в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в регулярке и две встречи в плей-офф. Скромная статистика заставила агентов Боломбоя задуматься о переезде в Европу. К тому же на горизонте появился босс ЦСКА Андрей Ватутин, который загорелся идеей приглашения центрового, у которого есть возможность получить российское гражданство.

Так в августе 2018 года ЦСКА, казалось, убил двух зайцев. Получил себе в ростер игрока с паспортом РФ, а также предоставил великолепный актив для сборной, нуждающейся в качественном центровом. В первой же игре за национальную команду Боломбой стал героем победного матча с Чехией, набрав 15 очков и 6 подборов. В составе армейского клуба Джоэл осваивался медленнее, проигрывая конкуренцию более опытным Кайлу Хайнсу и Отелло Хантеру. Тем не менее в мае 2019 года Боломбой стал чемпионом Евролиги, суммарно сыграв шесть минут в «Финале четырех».

Все ждали феерии от Джоэла на чемпионате мира-2019, но в последний момент игрок не смог поехать в Китай. Странная история: 15 августа пресс-служба РФБ заявила, что центровой полностью восстановился после повреждения и работает в полную силу, а 21 августа появилось сообщение, что Боломбой пропустит ЧМ из-за травмы стопы. Тогда никто не придал этому особого значения. Но прошлым летом ситуация повторилась практически под копирку.

В марте бигмен получил травму голеностопа в игре Евролиги с «Црвеной Звездой». В мае официальный сайт ЦСКА дал новость, что Боломбой восстановился и подключается к общей группе. Но в плей-офф он сыграл всего в двух играх (суммарно менее семи минут в серии с «Зенитом»), а на тренировках в основном наблюдал за партнерами, ссылаясь на боль. Врачи не могли понять, что происходит. Появилась версия, что игрок просто не готов психологически.

На подготовку к олимпийской квалификации в составе сборной игрок также не приехал. Хотя сборная нуждалась в центровом. В итоге в квалификации принял участие Тимофей Мозгов, который не играл почти три года, а Россия вылетела на групповом этапе, лишившись шансов отобраться в Токио-2020. Понятно, что и другие ключевые игроки — Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Никита Курбанов — также не прибыли в Хорватию по своим причинам. Но решение Джоэла выглядело странно. В интервью «СЭ» Андрей Ватутин так объяснял ситуацию.

— Казалось, что у Джоэла банальное повреждение связок голеностопного сустава, но восстановление после него получается неожиданно сложным и болезненным для игрока, — говорил в августе 2021 года Ватутин. — Мы ждем Боломбоя на предсезонном сборе и будем продолжать наблюдение и, если потребуется, лечение. Не уверен, что Джоэл будет готов играть уже в стартовых матчах.

Джоэл Боломбой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не сравнить с Холденом и Маккарти

Джоэл прошел предсезонку и начал помогать ЦСКА с первых же игр, удачно подменял Николу Милутинова, когда серб получил травму, но не более того. Да, Боломбой часто попадал в хайлайты Евролиги и Единой лиги с мощными данками, но при этом не отличался стабильностью. Даже в четвертом сезоне в ЦСКА, при ослабившейся конкуренции в передней линии, он чередовал удачные игры с посредственными.

К тому же Джоэл не усердствовал в изучении русского языка, общался со всеми исключительно на английском. Стеснялся участвовать в активностях клуба, а также всякий раз отказывался от участия в данк-контесте на матче звезд Единой лиги. Ссылаясь на боязнь получить травму.

Когда же случились события 24 февраля, Боломбой и грузинский форвард Торнике Шенгелия первыми покинули Москву. С формулировкой «наши семьи не чувствуют здесь себя в безопасности». При этом в ЦСКА остались два американца — Клайберн и Фримэн — и серб Милутинов. А позже армейцы подписали еще двух легионеров — шведа Юнаса Йеребко и американца Каспера Уэйра. Россиянин же Боломбой уехал в США и не собирается возвращаться.

— В натурализации Боломбоя я не вижу ничего плохого, — сказал «СЭ» серебряный призер ЧМ, экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин. — Когда я работал в «Динамо», в чемпионате России был лимит — обязательное присутствие двух россиян на паркете. Надо было выкручиваться, и я нашел для динамовцев Лазороса Пападопулоса. Грек родился в Краснодаре, и мы смогли сделать ему российский паспорт. В итоге он провел в составе бело-голубых три сильных сезона, потом возвращался в «Химки». У Боломбоя похожая ситуация. По закону он мог получить гражданство РФ, и в определенном смысле это развязывало руки руководству ЦСКА в комплектовании состава. Вопрос был только в квалификации Джоэла, его умении обучаться, желании трудиться для того, чтобы вернуться в НБА, а не довольствоваться паспортом. Да, он дал тренировочный процесс и игровые минуты своей команде. Но сравнивать его с Келли Маккарти или Джоном Робертом Холденом некорректно. Они вносили больший вклад в победы своих клубов, имели лидерские качества. Боломбой просто оставался игроком ротации.