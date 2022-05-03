Хорватский баскетболист взял восемь собак из приюта и ведет УНИКС к чемпионству

Марио Хезонья может стать икс-фактором плей-офф Единой лиги ВТБ.

В своей истории казанский УНИКС пять раз играл в финале чемпионата России/Единой лиги ВТБ, но всякий раз оставался без титула. В этом году неудачную серию может прервать один из самых ярких легионеров в истории отечественного баскетбола Марио Хезонья. Противостояние супер-Марио и супердисциплинированного «Зенита» в полуфинале плей-офф, возможно, самая яркая вывеска текущего сезона.

От печали до радости

Хорватский форвард очень неожиданно появился в столице Татарстана. После пяти сезонов в НБА он перебрался в «Панатинаикос», где и закончил прошлый сезон. Благодаря результативной игре Хезоньи греческий гранд сделал золотой дубль, а супер-Марио стал любимцем фанатов «Пао». Казалось, что продление контракта — технический вопрос: надо было выплатить «Барселоне» 400 тысяч евро и согласовать зарплату с игроком. Но стороны так и не пришли к соглашению. В какой-то момент «Барса» захотела вернуть Хезонью, но Шарунас Ясикявичюс решил отказаться от этой опции. В этот момент очень вовремя появилось отличное предложение от УНИКСа, который за пару недель до этого возглавил соотечественник Хезоньи Велимир Перасович.

— Я не в курсе всех деталей контракта Марио, но более чем уверен, что он перешел сюда не из-за денег, — говорил в интервью «БИЗНЕС Online» Велимир Перасович. — Им движут другие мотивы. Если говорить о переговорах, я бы отметил, что мы выбрали подходящий момент. Богдан (Богачев, советник президента УНИКСа. — Прим. «СЭ») проделал отличную работу и вышел с предложением к Хезонье ровно тогда, когда это было нужно. Иногда тайминг важнее, чем что-либо другое.

Действительно, зарплата Хезоньи в УНИКС немногим больше, чем предлагал «Панатинаикос». Марио действительно поверил в проект, где он будет главной звездой, а такие парни, как Лоренцо Браун, Айзейя Кэнан, Андрей Воронцевич, Джон Браун и О Джей Мэйо, будут помогать ему двигаться к титулам.

Марио Хезонья. БК УНИКС

Правда, поначалу все пошло хуже некуда. Четыре поражения подряд в Евролиге, в том числе форменный разгром от «Фенербахче» (80:41). Когда в конце октября Перасович проиграл «Автодору» в Лиге ВТБ, то пошли разговоры о его увольнении. Они были небеспочвенны. В Хезонью тогда тоже мало кто верил. Эксперты отмечали, что у него нет лидерских качеств, он очень слабо и без желания играет в защите, а также зачастую передерживает мяч.

Переломной стала победа над «Реалом» в Казани (65:58). Она случилась спустя пять дней после фиаско в Саратове. Руководство успокоилось, а игроки стали постепенно привыкать к игровой модели Перасовича. После этого казанцы одержали 13 побед в ноябре и декабря, в том числе разгромив «Милан» Этторе Мессины, «Црвену Звезду», «Жальгирис» и ЦСКА. Причем московский гранд был бит дважды — сначала в Казани, а затем в Москве. В обоих встречах Хезонья стал главным действующим лицом. В Евролиге сделал дабл-дабл (18 очков + 10 передач), а в Единой лиге к 21 очку добавил 6 подборов, две передачи и два перехвата.

УНИКС уверенно возглавил таблицу внутреннего чемпионата, а также закрепился в зоне плей-офф Евролиги. В это мало кто верил, но УНИКС действительно стал командой, способной выйти в «Финал четырех». Когда Перасович сказал об этом публично в конце сентября, то в кулуарах многие посмеивались над ним. Все легионеры (за исключением Джарелла Брэнтли) пришлись ко двору, Воронцевич обрел вторую молодость, русский костяк не подводил, а в решающие минуты мяч давали Хезонье.

Он доказал, что в Европе будет считаться снайпером серьезного масштаба. В Единой лиге Марио был самым опасным игроком быстрого нападения плюс бомбил издали, не считаясь с дистанцией. Да, ему позволялось многое, но именно благодаря этому доверию от главного тренера Хезонья демонстрировал все грани своего таланта.

Марио Хезонья. Фото Global Look Press

В Мадрид — с титулом?

В январе УНИКС обыграл «Барселону», а посмотреть на Хезонью и компанию стали собираться аншлаги. Впервые за долгие годы в Казани на матчи баскетбольного клуба было сложно достать билеты. В феврале Марио грандиозно съездил на Матч звезд Единой лиги. Выиграл конкурс данков, дошел до финала в конкурсе снайперов (в плотной борьбе его обошел защитник «Зенита» Билли Бэрон), а также принес победу своей команде. В заключительной четверти форвард не уходил с паркета и заслуженно был признан MVP. Отвечая на вопрос, кто сейчас главная звезда Единой лиги, генеральный директор международного турнира Илона Корстин без сомнения назвала хорвата.

— Марио был готов участвовать во всех наших активностях, — отмечала «СЭ» Илона Корстин. — Честно, не припомню, чтобы игрок так выкладывался на МВЗ. Играл не вполсилы, постоянно совершал ускорения, в каждом эпизоде старался действовать красиво. Конечно, такое отношение сильно импонирует. Хорват заслуженно получил приз MVP и звание лучшего данкера. На самом деле многие игроки отказываются от конкурса данков. Хотят поберечь себя, боятся получить травму. Марио же отдался без остатка.

После февральских событий Хезонья не рассматривал вариантов отъезда из России. Он сразу сказал, что закончит этот сезон в УНИКСе.

— Хезонью не надо было уговаривать остаться, — сказал президент казанцев Евгений Богачев. — В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, здесь он лидер. Тем более Марио любит природу и животных и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия.

Помимо Хезоньи, в УНИКСе остались еще два легионера — Мэйо и Тони Джекири. Потом еще вернулся Марко Списсу, а к плей-офф — еще и Лоренцо Браун. Плюс руководство подписало еще одного хорвата, Желько Шакича, и двух американцев — Джэрона Джонсона и Уильяма Мосли. Конечно, Джона Брауна и Кэнана очень не хватает, но у казанцев вполне конкурентный состав.

Первый раунд плей-офф с ослабленным «Автодором» был хорошей разминкой. Впереди — «Зенит» Хави Паскуаля. Клуб из Санкт-Петербурга — главный фаворит сезона, но если Хезонья сможет показать свой максимум, то казанцам вполне по силам пройти дальше.

На этой неделе появились новости, что летом Марио перейдет в «Реал». Его контракт с УНИКСом заключен по схеме «1 + 1» с обоюдной опцией выхода из соглашения. Учитывая, что наши клубы вряд ли допустят в Евролигу-2022/23, уход хорвата вполне вероятен. Но уехать из полюбившейся Казани Марио хочет не только с новыми хвостатыми друзьями, но и с чемпионским титулом.