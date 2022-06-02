Финал Единой лиги пришел к невероятной развязке

«Зенит» сравнивает счет в противостоянии с ЦСКА, Санкт-Петербург в экстазе.

Единая лига ВТБ. Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, )

«Зенит»: Мики (17 + 6 подборов), Бэрон (11), Картер (10)

ЦСКА: Швед (14), Милутинов (14), Антонов (10)

2 июня. Санкт-Петербург. «СИБУР Арена». 7500

Счет в серии: 3:3

Этот финал Единой лиги ВТБ переписал множество рекордов. Впервые в истории каждая команда одержала как минимум по две победы в решающей серии. Впервые ЦСКА проиграл матч финала на своем паркете. Впервые в финале сыгран овертайм (даже два). В четвертом матче в Санкт-Петербурге команды набрали на двоих 221 очков (110:111) — это самая результативная игра плей-офф за все время существования турнира.

Немало, но, учитывая накал борьбы, нейтральные болельщики очень хотели увидеть седьмой матч. Для этого парням Паскуаля надо было выиграть еще одну игру на своем паркете. В этом сезоне сине-бело-голубые трижды сыграли с ЦСКА дома. Дважды армейцы уступили с крупным счетом («-13» в январе, и «-14» неделю назад) и победили броском Каспера Уэйра в том самом втором овертайме. «Зенит» реабилитировался, выиграв следующий матч в Москве, и по словам одного из лидеров команды Сергея Карасева «подарил болельщикам еще один праздник».

Они это оценили. Уже во вторник все билеты на шестую игру были проданы. Около 7,5 тысяч зрителей (включая футбольный «вираж») гнали своих любимцев вперед, а при атаках соперника создавали такой шум, что даже опытный Уэйр смазал два штрафных. Однако начало осталось за гостями. Швед включил режим супергероя, набрав 8 очков за пять минут. «Зенит» за это время допустил три потери и отстал уже на шесть баллов. Паскуалю пришлось брать тайм-аут и раньше времени бросать в бой Билли Бэрона. С выходом американца хозяева быстро отыгрались. Тут уже Итудису пришлось выпустить лучших защищающихся — Никиту Курбанова и Ивана Ухова. Последний буквально вцепился в Бэрона, а Милутинов совершил еще пару подвигов под кольцом.

С таким настроем обычно не проигрывают

«Зенит» начал вторую четверть с «-5», а за 63 секунды умудрился заработать четыре командных фола. Лимит был исчерпан, и жестко играть против находившихся на паркете Клайберна и Шведа было нельзя. Показалось, что сейчас действующие чемпионы должны уйти в отрыв, но свое слово сказал Виталий Фридзон. Ветеран набрал четыре очка в одной атаке, дав уверенность своим партнерам. Хозяева стали монолитнее в обороне, вышли вперед (очень хорош был Захаров) и заставили тренера соперников взять тайм-аут. Но это не принесло армейцам дивидендов. В первую очередь это можно объяснить тем, что ЦСКА перестал доминировать на чужом щите (всего три подбора в нападении у Милутинова и Ко).

В перерыве чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол в разговоре со СМИ отметил сумасшедший настрой хозяев: «С таким обычно не проигрывают», — подчеркнул победитель Канело. «Зенит» соответствовал этим словам в третьей десятиминутке. За четыре минуты армейцы набрали всего два очка, отпустив оппонента на 14 очков. Итудис отреагировал тайм-аутом, но взбодрить игроков не получилось. Милутинов, Швед, Клайбер и Уэйр играют в этой серии 30+ минут, поэтому усталость у лидеров накопилась. Все-таки Паскуаль использует более широкую ротацию. Тот же Картер стал одним из героев четверти, совершив пару важных попаданий, а Бэрон за 50 секунд до конца сделал разницу неприличной для финала (58:42).

Лучшая вывеска

Впрочем, ЦСКА не собирался сдаваться. Трехочковые от Уэйра и Антонова на последней минуте подарили надежду на камбэк. Итудис дал отдохнуть Шведу и выпустил снайпера на последние восемь минут, но Алексей мазал даже с линии штрафных. «Зенит» же было уже не остановить. Мики подарили болельщикам пару сочных данков, Зубков выжигал в защите, а Картер поймал невероятный кураж (лучший матч в форме петербургского клуба).

Надо отдать должное и ЦСКА. В защите москвичи применяли дабл-тим, а каждую атаку старались завершить трехочковым. Эта тактика позволила сократить разницу до «-10», но не более. Когда за 2,5 минуты до конца Лойд забил с фолом, то исход встречи был уже ясен. Итудис выпустил на паркет резервистов, дав возможность основе перевести дух.

В воскресенье нас ждет седьмой матч. Лучшая вывеска Единой лиги ВТБ. Небывалая высота для российского баскетбола. О такой серии мы могли только мечтать.