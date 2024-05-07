Паскуаль о победе над ЦСКА: «Зенит» должен быть доволен собой»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (93:81) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы должны быть довольны собой сегодня. Мы играли с энергией и в защите, и в нападении, допустили всего 8 потерь, совершили 17 перехватов. В нападении мы сохранили спокойствие в сложные моменты, даже несмотря на то, что на нас было давление сегодня, ведь мы должны были победить. Это было очень важно», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии стал ничейным: 1-1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.