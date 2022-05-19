Милутинов считает, что ЦСКА должен одержать две победы над «Зенитом» в Москве в Единой лиге ВТБ

Центровой ЦСКА поделился мнением о лучших игроках «Зенита», Шведе и Мартюке.

В этом году Кубок Белова разыгрывают первая и вторая команда регулярки. ЦСКА и «Зенит» будут выяснять отношения в серии до четырех побед. Петербургский клуб впервые вышел в финал турнира, но считается в нем фаворитом. После всем известных событий сине-бело-голубые сохранили практически всех лидеров, в полуфинале остановили УНИКС во главе с MVP Марио Хезоньей, лишь раз дав казанцам набрать больше 70 очков.

ЦСКА же потерял большинство своих иностранных звезд, но тренерский штаб во главе с Димитрисом Итудисом достаточно быстро перестроил игру команды, выдвинув на первый план трио Швед — Милутинов — Клайберн. В плей-офф показатели тройки лидеров московского клуба впечатляют — в сумме они набирают 51,6 очка за игру. Уилл Клайберн увеличил свою результативность почти вдвое по сравнению с регуляркой (16,6 очка против 9,6), Алексей Швед является вторым лучшим ассистентом в плей-офф (6,1 передачи), а у Николы Милутинова в среднем дабл-дабл из 16 очков и 13,7 подбора. Именно сербский центровой вполне способен стать Х-фактором серии. Перед финалом он поговорил с «СЭ».

Наслаждаюсь игрой со Шведом

— Ты наконец-то стал главной ударной силой команды. Как ощущаешь себя в статусе игрока, который определяет результат?

— Чувствую себя прекрасно, но я бы не сказал, что являюсь единоличным лидером команды. У нас есть группа лидеров. Выделять кого-то одного неправильно. В топ-клубе важен каждый член коллектива.

— Ваша связка с Алексеем Шведом в каждом матче радует отличными взаимодействиями. Как сложилась ваша химия? Можешь назвать Алекса одним из лучших партнеров в жизни?

— Счастлив играть с таким мастером, как Швед. У нас действительно классная связка. Он всегда отдает идеальные, своевременные передачи, прекрасно чувствует игру, обладает невероятным набором атакующих качеств. Наслаждаюсь игрой с ним.

— В матче с «Локо» тебе часто противостоял Андрей Мартюк, которого называют одним из главных талантов российского баскетбола. Что скажешь про парня?

— Это талантливый, энергичный форвард, который всегда нацелен на кольцо. Играть с ним было непросто. Считаю, что у Мартюка есть потенциал в будущем стать топ-игроком.

— Серия с «Локомотивом» была энергозатратной? К финалу подходишь в оптимальной форме?

— Все игры с «Локо» были сложными. Соперники старались навязать нам свой агрессивный стиль, постоянно создавать проблемы. Нам не было легко, пришлось выложиться на максимуме. Плюс сказался долгий перелет в Краснодар, связанный с закрытием аэропорта. Но пара дней на восстановление, и мы смогли вернуться в свой ритм. К финалу полностью готовы физически.

У «Зенита» очень сильная задняя линия

— Как чувствуешь себя в режиме, когда надо больше тренироваться, чем играть?

— Тренировки в ЦСКА как официальные игры. Такие же сложные и напряженные. Мы адаптируемся к сложившейся ситуации и делаем это хорошо.

— В финальной серии тебе придется чаще всего противостоять Джордану Мики и Алексу Пойтрессу — подвижным центровым, но заметно уступающим тебе в росте. Тяжело будет обороняться против них?

— Они оба обладают большим атакующим арсеналом. Будет сложно им противостоять. Но проблема не только в них двоих. У «Зенита» очень сильная задняя линия. Надо всегда помогать партнерам, которые будут защищаться против маленьких игроков соперника. Так что мне и другим большим придется показать свои лучшие качества, чтобы сдержать атакующий потенциал «Зенита».

— Кого бы назвал самым опасным в составе соперника?

— Выделю Бэрона, Лойда, Пойтресса и Мики.

— У ЦСКА будет преимущество своей площадки. Это дает психологическое преимущество? Насколько важно выиграть два первых домашних матча?

— Очень важно всегда побеждать дома. Мы заработали преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф своей победой в регулярном чемпионате. С «Нижним Новгородом» и «Локо» нам удалось защитить преимущество своей площадки, с «Зенитом» тоже надо взять две победы в Москве и отправиться в Санкт-Петербург в приподнятом настроении.

Расписание финальной серии до четырех побед

20 мая, 20.00 ЦСКА — Зенит

22 мая, 14.00 ЦСКА — Зенит

25 мая, 19.30 Зенит — ЦСКА

27 мая, 20.00 Зенит — ЦСКА

30 мая, 20.00 ЦСКА — Зенит (если потребуется)

2 июня, 20.00 Зенит — ЦСКА (если потребуется)

5 июня, 14.00 ЦСКА — Зенит (если потребуется)