«С такими партнерами нельзя играть плохо». Уэйр — о финальной серии Единой лиги и своих перформансах

Американский разыгрывающий неожиданно стал одним из лидеров ЦСКА.

К решающей стадии сезона руководство ЦСКА добилось желаемого, подписав долгосрочный контракт с Кевином Пангосом. Армейцы объявили об этом 23 февраля, но из-за известных всем событий звездный канадец так и не долетел до России. В довесок команду покинули еще шесть легионеров, включая трех игроков задней линии (Григонис, Хэкетт и Лундберг). Армейцам надо было срочно искать замену уехавшим, чтобы продолжать борьбу за трофеи. Но рынок был сильно ограничен. В такой ситуации красно-синие решили дать шанс Касперу Уэйру. 32-летний разыгрывающий показывал впечатляющую статистику в «Енисее» (16,3 очка и 3,8 передачи), но в своей карьере никогда не выступал в топ-клубе (если не считать 9 матчей за «Филадельфию» восемь лет назад).

Многие со скепсисом отнеслись к переходу 178-сантиметрового разыгрывающего, а вот что говорил его агент Станислав Рыжов: «Он достойно играл за «Енисей», но его перехода в клуб калибра Евролиги я не ожидал, — отмечал агент «СЭ». — В целом никто не мог предсказать такое развитие событий. Очевидно, что в этом сезоне результат будут определять российские игроки. Так что будет очень интересно». Но результат у армейцев определяет именно Уэйр. Два решающих точных штрафных в дебютном матче с «Зенитом», которые позволили армейцам получить преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф; классные игры с «НН» в первом раунде («ЦСКА, как и в прошлой игре, положился на изоляцию Уэйра, и нам вновь не удалось с ней справиться. В этом причина нашего поражения», — сказал Зоран Лукич после третьего матча); забил решающий трехочковый в первом матче серии с «Локо» и сделал 9 передач во втором. Стал самым результативным игроком первого матча финала (25 очков) и забил тот самый бросок на исходе второго овертайма в четвертой игре с «Зенитом». Уэйр —один из претендентов на приз MVP плей-офф.

Улыбка долго не сходила с моего лица

— Расскажи про победный бросок в четвертом матче. Ты хоть немного сомневался в себе? — вопрос Касперу Уэйру.

— В такие моменты нет места сомнению. Я получил мяч от Никиты Курбанова, и у меня была только одна опция — бросить. Сделал это с сопротивлением Пойтресса и Карасева и попал.

— Это самый крутой победный бросок в карьере?

— Определенно. Благодарен партнерам, что они доверили мне решающий бросок во втором овертайме. Я не подвел. Эмоции сумасшедшие. Забить такой мяч за команду уровня ЦСКА! Еще и в финальной серии, сделав счет 3:1. Это очень сильно. Улыбка долго не сходила с моего лица, все поздравляли.

— Димитрис Итудис говорил, что ты очень скромный. Тебе не тяжело от такого внимания?

— Нет, все в порядке. После четвертого матча только самые положительные эмоции. У «Зенита» была сумасшедшая поддержка, но мы смогли выиграть в напряженной борьбе. Это очень важная победа.

Мы упустили концовку основного времени и первого овертайма. Допуская несвойственные ошибки. Надо было заканчивать игру гораздо раньше. Но наша команда не собиралась сдаваться, продолжали выполнять план на игру.

— Когда «Зенит» повел «+5» во втором овертайме не было мысли, что все закончено?

— Нет, даже не думал об этом. Мы смогли здорово отзащищаться в их трех заключительных атаках.

Каспер Уэйр и Андрей Ватутин. ПБК ЦСКА

ЦСКА еще рано отдавать титул

— Кому посвящаешь победу в четвертой игре финальной серии?

— Партнерам по команде, я им очень благодарен.

— Ты стал одним из лидеров ЦСКА. Этого почти никто не ожидал... Что сам об этом думаешь?

— Все просто. Я делаю то, что умею. Внимательно слушаю тренера и стараюсь выполнять то, что он говорит. Выступать под руководством такого наставника, как Итудис, — большая честь. Ну и с такими партнерами нельзя играть плохо.

— ЦСКА осталось одержать одну победу, чтобы выиграть финальную серию. Получится сделать это в пятом матче в Москве?

— Игры в Санкт-Петербурге показали, что «Зенит» будет бороться в каждом эпизоде. В каждом владении. Нам рано отдавать титул. Надо выиграть еще один матч, но сделать это будет очень сложно. Конечно, хочется взять титул при своих болельщиках в понедельник. Посмотрим.