«Зенит» продлевает финальную серию в еще одной сумасшедшей концовке. Парни Паскуаля намерены биться до конца

ЦСКА не смог взять титул в Москве, упустив двузначное преимущество.

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) —95:97 (29:19, 16:25, 18:26, 32:27).

ЦСКА: Швед (32+8 передач), Милутинов (15 + 10 подборов), Клайберн (15), Уэйр (15).

«Зенит»: Бэрон (21), Пойтресс (16), Лойд (14 + 9 передач + 8 подборов).

30 мая. Москва. «Мегаспорт». 8,5 тысячи зрителей.

Счет в серии: 3:2

Аншлаг

На пятый матч арена «Мегаспорта» была заполнена до отказа. Столько болельщиков и знаменитостей не приходит даже на домашние игры армейцев в Евролиге с «Барселоной» и «Реалом». Но этот феномен легко объяснить. Из 12 чемпионатов Единой лиги ВТБ ЦСКА победил 11 раз. Семь раз чемпион определялся в серии до трех побед, все разы побеждали армейцы— пять раз со счетом 3:0, два раза со счетом 3-1. То есть полное доминирование.

Шанс навязать борьбу красно-синим имели «Химки» в сезоне-2019/20. Тогда команды были примерно равны по бюджету, подбору игроков и харизме, но чемпионат не доиграли из-за пандемии коронавируса. И вот спустя два года ЦСКА подошел к решающей серии не в статусе фаворита. Из-за событий на Украине они потеряли шесть важных легионеров (в срочном порядке пришлось подписывать лидера «Енисея» Каспера Уэйра и не игравшего 1,5 года Йонаса Йеребко). «Зенит» лишился капитана Матеуша Понитки, но команде не надо было так сильно перестраиваться перед плей-офф. А когда Джордан Лойд и компания так легко остановили УНИКС во главе с MVP регулярки Марио Хезоньей, то показалось, что и с ЦСКА подопечные Чави Паскуаля будут диктовать свои условия.

Но нет. Первые две игры в Москве прошли с подавляющим преимуществом действующих чемпионов. В Северной столице «Зенит» размочил счет благодаря высокой результативности Джордана Мики и Сергея Карасева. В четвертом матче хозяева каким-то чудом спаслись в основное время, а затем и в первом овертайме. Во второй добавленной пятиминутке сине-бело-голубые повели «+5» за 1,5 минуты до конца. Выглядело как приговор. Но три подряд нереализованные атаки и магия от Уйэра позволили ЦСКА увезти важнейшую победу из Санкт-Петербурга, максимально приблизившись к титулу.

Многие считали, что после такой упущенной возможности «Зенит» будет морально деморализован. Первая четверть это отчасти подтвердила. ЦСКА выиграл ее с разницей «+10», набрав 29 очков. Показалось, что интрига умерла. Швед и Милутинов были неудержимы, а Уэйр сделал еще одну заявку на звание MVP плей-офф. Но «Зенит» при Паскуале — это команда с характером. В понедельник они еще раз это подтвердили. Причем наверстывать отставание начали ветераны. Фридзон показал отличную защиту, а Моня сначала забил трехочковый, а потом продавил Шведа под кольцом. Отставание сократилось до шести очков. И пока ЦСКА сосредоточился на дальних бросках (безуспешно), «Зенит» сравнял счет. Героями концовки стали Бэрон и Карасев.

Суперрезультативность

Третья четверть началась с рывка «Зенита» 9:2 (благодаря соло Карасева), но уйти в отрыв не получилось. Зенитовцы быстро израсходовали лимит командных фолов, раз за разом позволяя соперникам набирать легкие очки с линии штрафных. Только Клайберн набрал 7 очков с линии за 10 минут. «Зенит» же продолжал попадать с игры, разыгрывая отличные пик-н-роллы. А трехочковые Картера и Бэрона позволили гостям выйти вперед на шесть очков, а после перехвата Фридзона разница выросла до восеми. Игра перевернулась с ног на голову. После такого яркого начала в исполнении ЦСКА вряд ли кто-то мог ожидать такого сценария. Тем и прекрасен баскетбол.

За 8,5 минуты до конца преимущество «Зенита» выросло до двузначного («+11»). Наступило время для подвига ЦСКА. Итудис даже взял тайм-аут, чтобы напомнить своим парням, что в этом матче они могут взять титул. ЦСКА понадеялся на эффективность Шведа и Клайберна, а «Зенит» действовал очень монолитно и надежно. Мяч загружался на Мики, который в посте часто разбирался с Антоновым (это очень хорошо работало в третьем матче), а Лойд и Бэрон не спешили завершать атаки.

Какое-то время это работало, а постерданк Пойтресса на Шведе, казалось, окончательно прибил хозяев. Но безупречная игра Милутинова все же обеспечила публике сумасшедшую концовку. Во многом благодаря сербскому бигмену ЦСКА приблизился к сопернику на расстояние удара. А трехочковый Шведа за минуту до конца сделал счет равным. Начались баскетбольные шахматы, и на этот раз удача была на стороне «Зенита». Своими попаданиями Лойд и Бэрон все-таки вырвали для своей команды вторую победу в этой серии. Продлив этот великолепный финал.