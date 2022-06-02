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Сегодня, 21:51

«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче и сравнял счет в финальной серии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Зенит» — ЦСКА — 82:63.
Фото Единая лига ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 82:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики, набравший 17 очков. У ЦСКА больше всего очков набрали центровой Никола Милутинов и защитник Алексей Швед — по 14.

Питерский клуб сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 5 июня.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15)

2 июня. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК ЦСКА
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