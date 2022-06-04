Баскетболист «Зенита» Виталий Фридзон: «Знаем, как выиграть седьмую игру»

Пятикратный чемпион Единой лиги — о решающем матче сезона, который намечен на 5 июня.

ЦСКА подходит к седьмому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» 19 победами подряд в чемпионате России. Это самая длинная действующая серия в баскетбольном мире. Во всей истории длиннее была только у «Маккаби» из Тель-Авива — 23 победы подряд (1970 — 1992). У клуба из Санкт-Петербурга есть возможность прервать гегемонию армейцев. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли два последних матча в этом противостоянии и едут в Москву в отличном настроении. Перед игрой в столице, которая пройдет при небывалом зрительском ажиотаже, «СЭ» пообщался с одним из героев шестой игры Виталием Фридзоном. Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги, пятикратный чемпион Единой лиги рассказал о том, что выйдет на первый план в решающем матче сезона-2021/22.

Алексей Швед под прессингом Андрея Зубкова и Виталия Фридзона. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Оставим на паркете все что есть

— Что стоит на кону, кроме Кубка Белова?

— Кубок — это самое важное. Еще хочется переписать историю российского баскетбола, прервать победную серию ЦСКА. Последний раз это удавалось «Урал-Грейту» (в сезоне-2001/02. — Прим. «СЭ»). Теперь шанс есть у нас.

— Что надо сделать, чтобы выиграть у ЦСКА третью игру подряд?

— Собраться и показать свой максимум.

— Складывается впечатление, что сейчас психологическое преимущество на стороне «Зенита». Это важный фактор?

— На мой взгляд, это не так важно. Все понимают, что это последний матч сезона. Игра, в которой определится чемпион. Поэтому баскетболисты обеих команд будут отдаваться на 100 процентов, оставят на паркете все что есть. Понятно, все подустали. Так что на первый план выйдет тот, кто будет свежее, у кого будет больше желания, у кого осталось больше эмоций. Удивить все-таки уже тяжело. За шесть матчей все, что можно, уже показали друг другу. Прекрасно знаем все комбинации и взаимодействия.

Виталий Фридзон. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В Москве сумасшедший ажиотаж

— Преимущество свой площадки — большой козырь для ЦСКА?

— Безусловно. Посмотрите, как наши болельщики поддерживали нас на «Сибур Арене» в этом плей-офф. Это придало очень много сил. Конечно, играть в Петербурге седьмой матч нам было бы гораздо легче. Знаю, что сейчас в Москве сумасшедший ажиотаж. Билетов уже не достать, будет полный зал. При этом в пятом матче мы доказали, что можем побеждать на чужой площадке. Прекрасно понимаем, что можем выиграть седьмую игру. Все ребята знают, как это сделать.