В Россию едет тренер Дончича. Что Секулич сможет дать «Локо»?

Александер Секулич начал тренировать в 18 лет, был ассистентом Кокошкова и зажег на Олимпиаде-2020.

«Локомотив-Кубань» сделал неочевидный выбор в пользу главного тренера. В четверг, 14 июля, «СЭ» сообщил, что в Краснодар переезжает наставник сборной Словении Александер Секулич. С одной стороны, словенец уже два года тренирует Луку Дончича и Зорана Драгича, и успел пошуметь на Олимпийских играх в Токио, где словенцы стали самой результативной командой соревнований (100,8 очка в среднем за встречу). С другой, в профайле 42-летнего специалиста всего не так много самостоятельной работы на клубном уровне. В основном он был помощником.

Чемпионства в Словении и Чехии

Секулич из поколения тренеров-гиков. Он никогда не играл на высоком уровне, а стал тренером в системе «Слована» в 18 лет. Александер начинал работать с детьми, параллельно обучаясь в институте физкультуры Любляны. Спустя 10 лет молодого тренера стали подтягивать к резервным сборным. В 2006 году он был в тренерском штабе, когда словенская команда U-20 заняла третье место на чемпионате Европы. В 2010 году Александер сам возглавлял сборную U-18 (неудачно), а летом 2015 года вывел команду этого же возраста в дивизион А чемпионата Европы.

Параллельно развивалась карьера и на клубном уровне. В 2006 году Секулича назначили главным тренером «Слована» (в 28 лет). В первом же сезоне под его руководством команда дошла до полуфинала словенской лиги. Затем он пошел на повышение в «Триглав» (работал в сезоне-2008/2009) и «Копер» (сезон-2009/2010). Эти команды прогрессировали, а игроков удавалось перепродавать в более солидные клубы.

Лука Дончич (в центре) и Александер Секулич (справа). Фото Global Look Press

Секулич мог продолжать карьеру в роли наставника, но принял приглашение войти штаб опытного Александра Джикича в «Крку». В сезоне-2010/2011 словенский клуб выиграла Кубок вызова ФИБА, национальный чемпионат и вошел в четверку лучших в Адриатической лиге. Небывалый успех, после которого Джикич поехал тренировать литовский «Ритас», а Секулич стал первым помощником нового наставника «Крки» Ненада Трайковича. После его увольнения в декабре 2011 года команду доверили Секуличу и он оправдал доверие, выиграв национальный чемпионат.

Правда, в середине сезона-2012/13 Александер был уволен, а в начале следующего вновь вернулся в «Крку» в качестве помощника Джикича. За два года этот дуэт принес клубу из Нови-Место еще одно чемпионство и два национальных кубка. После это дороги тренеров окончательно разошлись. Джикич уехал тренировать «Партизан», а затем «Будучность», а Секулич, отработав еще два года на родине, подписал контракт с «Нимбурком».

В Чехии словенец был ассистентом Орена Амиеля. «Нимбурк» доминировал в чемпионате Чехии (четыре победы в чемпионате и три в Кубке за четыре года), а также добрался до «Финала восьми» Лиги чемпионов-2019 (Амиеля признали тренером года в ЛЧ). После ухода израильского специалиста «Нимбурк» доверили Секуличу. В прошедшем сезоне клуб из одноименного города вновь взял чемпионство, но не смог выйти из группы в Лиге чемпионов.

Отдых с водкой и кальяном

С 2016 года Секулич постоянно входил в тренерский штаб национальной сборной Словении. Был он и на победном Евробаскете-2017, когда командой руководил Игор Кокошков. После ухода именитого серба многие думали, что команду возглавит Секулич, но ему пришлось ждать это шанса еще три года. Зато он стал главным незадолго до Игр-2020.

Сначала словенцы прошли огненную квалификацию в Каунасе, обыграв в финале хозяев на переполненной арене «Жальгириса», а затем и чуть не взяли медали в Токио. Дончич и компания уверенно вышли из группы, оставив за бортом Аргентину с Луисом Сколой, в четвертьфинале грохнули Германию, а вот в борьбе за выход в финал уступили одно очко звездной Франции.

За бронзу словенцы играли с Австралией, проиграв с ощутимой разницей, но четвертое место для дебютной Олимпиады — тоже успех: «Нам удалось потрясти мир, все боялись нас, я знаю это, — говорил Секулич на заключительной пресс-конференции в Токио. — Все команды боялись встречи с Лукой Дончичем и Клеменом Препеличем».

Отметим, что во время Игр со словенцами произошел небольшой скандал. Перед матчем с Аргентиной в сети появились фотографии, на которых игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном: «Не вижу никаких проблем в том, что эти фото появились в сети, — сказал наставник словенцев. — И не думаю, что в этой ситуации были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание».

Кстати, в игре с Аргентиной Дончич набрал 48 очков и закрыл все вопросы про водку.

Супермолодежь

Теперь Секулич, по всей видимости, будет совмещать работы в сборной Словении и «Локомотиве-Кубань». То есть, на окна ФИБА тренер будет отлучаться. Впрочем, в нынешних реалиях, когда у российских клубов нет еврокубков — это небольшая проблема.

В Лиге ВТБ же у Александера будет хороший материал, чтобы построить приличную команду. В его распоряжении собраны, возможно, самые талантливые российские игроки нового поколения: Андрей Мартюк, Александр Щербенев, Владислав Емченко, Валерий Калинов, Егоры Сычков, Захар Ведищев, Сергей Долинин, Кирилл Елатонцев... В межсезонье клуб к «Локо» присоединились Антона Квитковских из «Автодора» и Дмитрия Узинского из УНИКСа. Отличный русский костяк. Наверняка, после официального назначения Секулича боссы «Локо» возьмут еще несколько сильных легионеров.

Так что «Локомотив» по-прежнему будет бороться за медали Единой лиги, а Секулич постарается помочь молодым русским игрокам прогрессировать. Посмотрим, получится ли это у него сделать и насколько он задержится в Краснодаре. За последние пять лет в клубе сменилось семь главных тренеров.