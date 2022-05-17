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Дончич разорвал главных фаворитов сезона. Лука доминирует в НБА все сильнее

«Даллас» в четвертьфинале конференции прошел Финикс благодаря игре Луки Дончича
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Дончич.
Фото USA Today Sports
К перерыву решающего седьмого матча с «Финиксом» словенец набрал столько же очков, сколько все игроки соперника вместе взятые.

НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций
Запад
Финикс — Даллас — 3:4
Мемфис — Голден Стэйт — 2:4
Восток
Майами — Филадельфия — 4:2
Бостон — Милуоки — 4:2

«Даллас» сенсационно обыграл «Финикс» в полуфинале Запада. Подопечные Джейсона Кидда проиграли два стартовых матча серии, но нашли в себе силы сравнять счет, а затем и выиграть шестую игру на своей площадке. В решающем седьмом матче, который проходил на паркете «Санс», в Луку Дончича и компанию мало кто верил. Все-таки коллектив Монти Уильямса доминировал в регулярке (64 победы и всего 18 поражений), потратил меньше сил в первом раунде, да и состав у финалистов прошлого сезона выглядел более звездным и сыгранным.

Но все эти аргументы разбились уже в первой половине. На перерыв команды уходили при счете 57:27 в пользу «Маверикс», «+30» — самая крупная разница в истории седьмых матчей. Еще один статистический факт, который войдет в историю: за первые две четверти Дончич набрал столько же очков, сколько все игроки «Санс» вместе взятые. За последние 25 лет такое не удавалось никому. Всего на счету лидера техасцев в седьмом матче 35 очков, 10 подборов и 4 передачи.

Создан для плей-офф

Понятно, что у «Финикса» не все гладко. Второй сезон подряд они проигрывают в плей-офф, после того как повели в серии 2:0. В прошлом году все мечты Криса Пола и Девина Букера о титуле разбились о «Милуоки» (2:4), в этом они провалились с «Далласом». Понятно, что Полу уже 37 лет и он уже не может выигрывать решающие матчи в одиночку. Букер становится тенью самого себя в играх, где соперник выстраивает организованную оборону. У Деандре Эйтона, похоже, проблемы с главным тренером (не захотел выходить на паркет во второй половине седьмого матча с «Далласом»). Микаэл Бриджес резко сбавил в плей-офф. Суммарно набрал всего 13 очков в шестом и седьмом матче полуфинальной серии, и выглядел мальчиком для битья в защите. Для третьей/четвертой опции команды это недопустимо.

Но все эти проблемы не касаются Дончича. Он то как раз в плей-офф раскрывается на все 100%. Во всех семи матчах серии с «Финиксом» он набирал больше 25 очков. А его худший матч в этом розыгрыше плей-офф 24 очка и 8 передач в победном шестом матче с «Ютой».

«Это Лука. Ему нравится играть в плей-офф, нравится выступать в решающей стадии. Чем важнее матчи, тем лучше он становится», — отметил на пресс-конференции Джейсон Кидд.

После финальной сирены Пол и Букер поздравили Дончича с первым выходом в финал конференции, публично признав его величие. Хотя много кто сомневался, что субтильный разыгрывающий сможет заиграть в лучшей лиге мира. В том числе речь про одного из главных экспертов НБА Чарльза Баркли.

«Я помню, как Чарльз Баркли критиковал зарубежный баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать. Посмотрите, что теперь этот парень делает с НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще», — заметил в своем Twitter защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум.

Сам Дончич не скрывал своих эмоций после победы над фаворитом сезона. Лука заявил, что его команда заслуженно идет дальше, а секрет успеха вовсе не в его результативной игре, а в сплоченности коллектива и вере в идеи тренера. Посмотрим, как Кидд будет противостоять «Голден Стэйт». «Воины» не заметили сначала сопротивления «Денвера» с MVP Николой Йокичем, а потом играючи справились с «Мемфисом» Джа Морэнта. Пополнить эту коллекцию скальпов Дончичем было бы очень круто.

Смена чемпиона

Синхронно с «Санс» борьбу за трофей прекратил и другой финалист прошлогоднего розыгрыша. «Милуоки» не смог устоять в серии с «Бостоном». Они также вели 3:2, но проиграли два заключительных матчах. В шестой игре действующим чемпионом не помогли даже космические цифры от Янниса Адетокумбо — 44 очка + 20 подборов. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на это 46 очками, из которых 11 подряд он набрал в заключительной четверти.

В седьмом матче все ждали супербитвы, но «Бостон» победил с разницей «+27». Парни Име Удока забили 22 трехочковых — рекорд для решающих игр серии плей-офф. Адетокумбо же остановил Грант Уильямс. 23-летний тяжелый форвард показал великолепную защиту против гениального грека, а в атаке принес своей команде 27 очков. Ранее в плей-офф у него и близко не было таких показателей.

В финале Востока «Бостон» ждет «Майами». Первая команда регулярки против второй. Тейтум против Джимми Батлера, Тайлер Хирро против Джелейна Брауна, Дем Адебайо против Эла Хорфорда. Такую битву нельзя пропустить.

БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
Лука Дончич
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