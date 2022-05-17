Дончич разорвал главных фаворитов сезона. Лука доминирует в НБА все сильнее

К перерыву решающего седьмого матча с «Финиксом» словенец набрал столько же очков, сколько все игроки соперника вместе взятые.

НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций

Запад

Финикс — Даллас — 3:4

Мемфис — Голден Стэйт — 2:4

Восток

Майами — Филадельфия — 4:2

Бостон — Милуоки — 4:2

«Даллас» сенсационно обыграл «Финикс» в полуфинале Запада. Подопечные Джейсона Кидда проиграли два стартовых матча серии, но нашли в себе силы сравнять счет, а затем и выиграть шестую игру на своей площадке. В решающем седьмом матче, который проходил на паркете «Санс», в Луку Дончича и компанию мало кто верил. Все-таки коллектив Монти Уильямса доминировал в регулярке (64 победы и всего 18 поражений), потратил меньше сил в первом раунде, да и состав у финалистов прошлого сезона выглядел более звездным и сыгранным.

Но все эти аргументы разбились уже в первой половине. На перерыв команды уходили при счете 57:27 в пользу «Маверикс», «+30» — самая крупная разница в истории седьмых матчей. Еще один статистический факт, который войдет в историю: за первые две четверти Дончич набрал столько же очков, сколько все игроки «Санс» вместе взятые. За последние 25 лет такое не удавалось никому. Всего на счету лидера техасцев в седьмом матче 35 очков, 10 подборов и 4 передачи.

Создан для плей-офф

Понятно, что у «Финикса» не все гладко. Второй сезон подряд они проигрывают в плей-офф, после того как повели в серии 2:0. В прошлом году все мечты Криса Пола и Девина Букера о титуле разбились о «Милуоки» (2:4), в этом они провалились с «Далласом». Понятно, что Полу уже 37 лет и он уже не может выигрывать решающие матчи в одиночку. Букер становится тенью самого себя в играх, где соперник выстраивает организованную оборону. У Деандре Эйтона, похоже, проблемы с главным тренером (не захотел выходить на паркет во второй половине седьмого матча с «Далласом»). Микаэл Бриджес резко сбавил в плей-офф. Суммарно набрал всего 13 очков в шестом и седьмом матче полуфинальной серии, и выглядел мальчиком для битья в защите. Для третьей/четвертой опции команды это недопустимо.

Но все эти проблемы не касаются Дончича. Он то как раз в плей-офф раскрывается на все 100%. Во всех семи матчах серии с «Финиксом» он набирал больше 25 очков. А его худший матч в этом розыгрыше плей-офф 24 очка и 8 передач в победном шестом матче с «Ютой».

«Это Лука. Ему нравится играть в плей-офф, нравится выступать в решающей стадии. Чем важнее матчи, тем лучше он становится», — отметил на пресс-конференции Джейсон Кидд.

После финальной сирены Пол и Букер поздравили Дончича с первым выходом в финал конференции, публично признав его величие. Хотя много кто сомневался, что субтильный разыгрывающий сможет заиграть в лучшей лиге мира. В том числе речь про одного из главных экспертов НБА Чарльза Баркли.

«Я помню, как Чарльз Баркли критиковал зарубежный баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать. Посмотрите, что теперь этот парень делает с НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще», — заметил в своем Twitter защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум.

Сам Дончич не скрывал своих эмоций после победы над фаворитом сезона. Лука заявил, что его команда заслуженно идет дальше, а секрет успеха вовсе не в его результативной игре, а в сплоченности коллектива и вере в идеи тренера. Посмотрим, как Кидд будет противостоять «Голден Стэйт». «Воины» не заметили сначала сопротивления «Денвера» с MVP Николой Йокичем, а потом играючи справились с «Мемфисом» Джа Морэнта. Пополнить эту коллекцию скальпов Дончичем было бы очень круто.

Смена чемпиона

Синхронно с «Санс» борьбу за трофей прекратил и другой финалист прошлогоднего розыгрыша. «Милуоки» не смог устоять в серии с «Бостоном». Они также вели 3:2, но проиграли два заключительных матчах. В шестой игре действующим чемпионом не помогли даже космические цифры от Янниса Адетокумбо — 44 очка + 20 подборов. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на это 46 очками, из которых 11 подряд он набрал в заключительной четверти.

В седьмом матче все ждали супербитвы, но «Бостон» победил с разницей «+27». Парни Име Удока забили 22 трехочковых — рекорд для решающих игр серии плей-офф. Адетокумбо же остановил Грант Уильямс. 23-летний тяжелый форвард показал великолепную защиту против гениального грека, а в атаке принес своей команде 27 очков. Ранее в плей-офф у него и близко не было таких показателей.

В финале Востока «Бостон» ждет «Майами». Первая команда регулярки против второй. Тейтум против Джимми Батлера, Тайлер Хирро против Джелейна Брауна, Дем Адебайо против Эла Хорфорда. Такую битву нельзя пропустить.