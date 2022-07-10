Топовые американские игроки продолжают ехать в Россию. Не смущают ни санкции, ни кейс с Грайнер

Бывший разыгрывающий «Далласа» Дэрил Мэйкон отказал двум клуба Евролиги ради солидного контракта с УНИКСом.

Далеко не все американцы интересуются политикой за пределами своей страны. Нынешнее межсезонье ярко доказывает этот факт. Разыгрывающий «Панатинаикоса» Дэрил Мэйкон, ставший одним из главных открытий прошедшего сезона Евролиги (набирал 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора), продолжит карьеру в УНИКСе. Агент игрока Обрад Фимич в интервью «СЭ» заявил, что ради казанского клуба 26-летний игрок отказался двум клубам, которые примут участие в главном еврокубке Старого света в сезоне-2022/23.

Миллион долларов за сезон

Мэйкон подписал двухлетний контракт с УНИКСом по схеме «1+1». Стандартная схема для клуба Евгения Богачева, когда через сезон у обеих сторон будет опция выхода из соглашения: «Поздравляю УНИКС и Единую лигу ВТБ с таким отличным подписанием, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Своей игрой в прошедшем сезоне Дэрил доказал, что является отличным игроком, способным быть лидером клуба Евролиги. Так что от него можно ждать много ярких перфомансов. Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время. Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы Единой лиги в это межсезонье».

Действительно, теперь любой иностранец может сказать: Мэйкон перешел в Казань, почему бы и мне этим летом не присоединиться к российскому клубу. Да, и УНИКСу легче будет вести диалог с легионерами, подчеркивая, что они уже подписали сильного американского разыгрывающего.

В это межсезонье у команды полностью сменится состав легионеров. По истечению контрактов клуб покинули: Марко Списсу (Италия), Лоренцо Браун, О Джей Мэйо, Уильям Мосли, Джером Джонсон (все — США), Тони Джекири (Нигерия) и Желько Шакич (Хорватия). В ближайшее время с УНИКСом попрощается и MVP регулярного чемпионата Единой лиги Марио Хезонья. Взамен УНИКС возьмет еще пять иностранцев (помимо Мэйкона). Напомним, что в новом сезоне в Единую лигу ВТБ можно заявить только шесть легионеров, а не восемь.

Другие российские гранды — ЦСКА и «Зенит» — также ведут переговоры с американскими баскетболистами, которые могут остаться без контракта с клубами НБА и Евролиги. Тогда им придется выбирать между командами уровня Еврокубка и Единой лиги. И, велика вероятность, что они остановятся на России. Наши клубы по-прежнему готовы предлагать игрокам солидные контракты, на уровне миллиона долларов за сезон.

Бритни Грайнер. Никита Успенский

Кто из американок останется после истории с Грайнер?

Поэтому не удивляет, что сине-бело-голубые практически договорились с титулованным французским разыгрывающим Томасом Эртелем, а УНИКС ведет переговоры с американским центровым Джаленом Рейнольдсом (хотя учитывая его бэкграунд и жесткие загулы в Санкт-Петербурге, в этот переход верится с трудом). Также в московском и петербургском клубе остались по одному американскому баскетболисту с прошлого сезона. Бывший игрок «Филадельфии» Каспер Уэйр продлил контракт с армейцами до середины 2024 года, в соглашении Тайсона Картера автоматически сработала опция продления.

Красноярский «Енисей» договорился о новом контракте с центровым Джеймсом Томпсоном, а защитник Джастин Роберсон сменил екатеринбургский «Уралмаш» на пермскую «Парму». Также новый клуб Евгения Пашутина оформил трансферы еще двух американцев — центрового Джоэля Джеймса и разыгрывающего Брайана Аллена, а также сенегальского центрового Малика Дима и кенийского форварда Тайлора Онгвае.

В женском баскетболе, в отличии от мужского, может сложиться иной расклад. Еще в прошлом сезоне УГМК и «Динамо» были мощно усилены американскими игроками (в составе екатеринбургского клуба было пять американок, у курской команды — три), но после инцидента с Бриттни Грайнер (и в силу политической ситуации) практически все американские баскетболистки, наверняка, захотят уехать из России. Хотя вряд ли это коснется Эпифании Принс и Алекс Бентли, которые имеют российское и белорусское гражданство соответственно.