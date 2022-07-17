В УНИКС приехал американец, у которого были проблемы с дисциплиной в России

Играя за «Зенит» , Джален Рейнольдс забывал на выезд паспорт, форму, попадал в полицию.

В это межсезонье ЦСКА сменил не только главного тренера, но и курс развития. Ставка будет делаться на россиян (и решившего остаться в Москве Милутинова), поэтому армейцы сейчас не так активны на рынке. Возможно, в столичном клубе появится еще пара серьезных легионеров, но сделано это будет, видимо, ближе к сентябрю. Когда станет понятно, кто из игроков остался без контракта с клубами Евролиги. «Зенит» и УНИКС, напротив, сейчас подписывают классных иностранцев, подтверждая высочайшие амбиции перед сезоном без еврокубков.

Действующий чемпион заключил соглашение с чемпионом Евролиги Треем Томпкинсом, а также взял двух сильных американских защитников — Джо Томассона и Калеба Хоумсли. Первый здорово проявил себя в чемпионате Испании и рассматривался несколькими клубами Евролиги, второй провел выдающийся сезон в «Гамбурге» (вторая символическая сборная Еврокубка). На днях должны объявить и опытного французского разыгрывающего Томаса Эртеля (прошлый сезон провел в «Реале»). Не менее мощно усиливается УНИКС, проигравший «Зениту» в упорном полуфинале Лиги ВТБ прошедшего сезона. Казань покинули все иностранцы, включая MVP регулярного чемпионата Марио Хезонью. Зато в Россию переехали разыгрывающий Дарил Мэйкон, форвард Винс Хантер (показывал отличную статистику в «Виртусе» и «Метрополитан 92») и центровой Джален Рейнольдс.

Происшествия с Джаленом

Переход Рейнольдса в клуб, который не будет играть в Евролиге, выглядит крайне неожиданным по нескольким причинам. Последние три сезона у Джалена стабильно высокая статистика в главном турнире Старого Света (8,9 очка, 4,6 подбора в 35 матчах минувшего розыгрыша). Плюс у 29-летнего американца был действующий контракт с «Маккаби» на сезон-2022/23.

Шон Арманд, Марко Симонович и Джален Рейнольдс. Виктория Ламзина / БК «Зенит»

«Действительно, Рейнольдс мог остаться и продолжать выступать в Евролиге, но он хотел более значимую роль в команде, — подтвердил «СЭ» агент игрока Станислав Рыжов. — Поэтому он договорился с клубом из Тель-Авива о выходе из соглашения и подписал контракт с УНИКСом, где он будет одним из лидеров. У нас были предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, но Велимир Перасович был самым убедительным в общении с центровым».

Для Джалена это второй переезд в Россию. В сезоне-2018/19 он защищал цвета «Зенита». Рейнольдс провел отличный год, набирая по 13,8 очка и 8,1 подбора в среднем за игру Еврокубка (16 игр) и 16,6 очка, 7,9 подбора в Единой лиге (29 игр). Правда, центровой подвел свою команду в решающий момент плей-офф Единой лиги. Американец не смог сдержать эмоций в полуфинальной серии с ЦСКА, заработав два технических фола за споры с арбитрами, а имея условную дисквалификацию за стычку с защитником УНИКСа Евгением Колесниковым, получил реальный бан, который вывел его из игры до конца сезона. Тем не менее никто не сомневался, что центрового постараются удержать в команде любой ценой.

В «Зените» же приняли решение отпустить игрока. Болельщики были недовольны этим решением, но выяснилось, что помимо дисциплинарных нарушений на корте у игрока было много проблем и за его пределами.

«У Джалена были серьезные проблемы с дисциплиной весь сезон. Получал неспортивные и технические фолы, забывал паспорт, в результате чего опоздал на одну из выездных игр. За несколько часов до матча с «Автодором» в Саратове выяснилось, что Рейнольдс забыл игровую форму, и ему пришлось выступать в форме баскетболиста ДЮБЛа. За пределами площадки тоже были постоянные приключения и проблемы с полицией, которые удавалось сгладить только благодаря усилиям руководства «Зенита». Под конец сезона, после очередного происшествия, игрок лишился корпоративной машины», — пояснил «Известиям» причины расставания с центровым источник, близкий к петербургскому клубу.

Перед плей-офф руководство клуба и главный тренер Жоан Пласа провели с игроком долгую индивидуальную беседу.

«После этого разговора Джален дал обещание, точнее, поклялся тренеру и руководству, что такого больше не повторится. В итоге он в очередной раз сорвался в серии с ЦСКА и получил дисквалификацию. В клубе действительно хотели продолжить сотрудничество с Рейнольдсом, но, принимая во внимание все вышеупомянутое, решили, что это слишком большие риски перед таким сложным сезоном», — заключил собеседник.

Крутой сезон у Тринкьери

После «Зенита» Джален поиграл в Китае, но в декабре 2019 года присоединился к «Маккаби». Стал чемпионом Израиля, дебютировал в Евролиге, а летом получил приглашение от «Баварии». Андреа Тринкьери использовал его в качестве основного центрового. Команда сенсационно вышла в плей-офф Евролиги-2020/21 (зарубившись в четвертьфинале с «Миланом»), а Джален закончил год с отличной статистикой. В 39 матчах его средние показатели составили 13,6 очка и 5,8 подбора. Плюс американец выиграл чемпионат и Кубок Германии.

Летом 2021 года «Бавария» предложила длительный контракт центровому, но он решил вернуться в «Маккаби», подписав соглашение по схеме «2+1». Видимо, в израильском клубе ему предложили более выгодные условия. Но сезон у «Маккаби» сложился неоднозначным. Яннис Сферопулос покинул команду в середине сезона, а сменивший его Ави Эвен впервые за долгое время вывел команду в плей-офф Евролиги (во многом благодаря аннулированию результатов трех российских клубов), но с треском вылетел в полуфинале чемпионата Израиля от «Шарона».

Клуб не смог взять национальный чемпионат впервые за пять лет и решился на серьезные изменения. Этим летом «Маккаби» возглавил Одед Каташ, а клуб подписал уже десять новичков. В том числе на позиции пятого номера был взят бывший центровой «Зенита» Алекс Пойтресс. Видимо, Рейнольдс почувствовал, что не вписывается в планы нового тренера, и самостоятельно вышел на рынок свободных агентов.

«В лице Рейнольдса мы получили серьезное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна, — сказал наставник УНИКСа Велимир Перасович. — Джален обладает опытом выступления в Евролиге и Лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки».

Также в УНИКСе осведомлены о проблемах Рейнольдса в «Зените»: «Безусловно, они знают, что у Джалена были определенные проблемы с дисциплиной в «Зените», — продолжил Станислав Рыжов. — Но это был его первый полноценный сезон в большом клубе, большом европейском городе. В «Баварии» и «Маккаби» ничего подобного не повторялось. Не раз обсуждали с Тринкьери и Сферопулосом, что Рейнольдс повзрослел. Так что никаких проблем с игроком вне площадки не будет. У него огромная мотивация проявить себя в УНИКСе».