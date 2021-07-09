«Зенит» объявил об уходе из команды Кей Си Риверса
Защитник Кей Си Риверс покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
34-летний американец выступал за команду с начала сезона-2020/21. Клуб не стал продлевать контракт с игроком.
В сезоне-2020/21 Риверс провел 12 матчей за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 8,3 очка, 2,8 подбора и 1 передачу за матч. В Евролиге американец принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 6,1 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/09/key-si-spasibo-za-sezon/
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