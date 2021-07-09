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«Зенит» объявил об уходе из команды Кей Си Риверса

18:58
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Защитник Кей Си Риверс покинул «Зенит», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

34-летний американец выступал за команду с начала сезона-2020/21. Клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Публикация от БК «Зенит» (@zenitbasket)

В сезоне-2020/21 Риверс провел 12 матчей за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 8,3 очка, 2,8 подбора и 1 передачу за матч. В Евролиге американец принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 6,1 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи за игру.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/09/key-si-spasibo-za-sezon/

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Иван Торопцев все материалы автора

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