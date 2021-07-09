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УНИКС продлил контракт с форвардом Узинским

21:33
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УНИКС объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Дмитрием Узинским.

27-летний российский баскетболист заключил с казанцами новое соглашение сроком на один год.

Узинский выступает за УНИКС с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок набирал в среднем 3,4 очка, 1,7 подбора и 0,5 передачи в матчах Единой лиги ВТБ.

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Иван Торопцев все материалы автора

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