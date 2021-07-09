УНИКС продлил контракт с форвардом Узинским
УНИКС объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Дмитрием Узинским.
27-летний российский баскетболист заключил с казанцами новое соглашение сроком на один год.
Дмитрий Узинский продолжит карьеру в составе УНИКСа?— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 9, 2021
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Соглашение с игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне баскетболист провёл 55 матчей за УНИКС. pic.twitter.com/jRCS2qTnqI
Узинский выступает за УНИКС с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок набирал в среднем 3,4 очка, 1,7 подбора и 0,5 передачи в матчах Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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