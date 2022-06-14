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Сегодня, 10:21

Защитник Умрихин покидает ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Юрий Умрихин покидает ЦСКА по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний игрок является воспитанником красно-синих. В этом сезоне он провел за второй состав ЦСКА 27 матчей в Суперлиге. Средние показатели — 13,6 очка, 2,6 подбора и 3,8 передачи за 29 минут на площадке.

В сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ Умрихин сыграл за московский клуб три матча.

Защитник располагается на десятом месте в истории ЦСКА-2 по количеству проведенных матчей (168).

Источник: https://t.me/cskabasket/3717
БК ЦСКА
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