Защитник Умрихин покидает ЦСКА

Защитник Юрий Умрихин покидает ЦСКА по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний игрок является воспитанником красно-синих. В этом сезоне он провел за второй состав ЦСКА 27 матчей в Суперлиге. Средние показатели — 13,6 очка, 2,6 подбора и 3,8 передачи за 29 минут на площадке.

В сезоне-2021/22 Единой лиги ВТБ Умрихин сыграл за московский клуб три матча.

Защитник располагается на десятом месте в истории ЦСКА-2 по количеству проведенных матчей (168).