«Парма» объявила о подписании защитника Джастина Роберсона

«Парма» объявила о подписании защитника Джастина Роберсона.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком рассчитан на один сезон.

«Джастин — универсальный игрок. Дисциплинирован и коммуникабелен с партнерами. Он довольно агрессивен как в защите, так и в нападении. Может прессинговать по всему полю и угрожать сопернику со средней дистанции и с трехочковой линии, отлично идет в проход, результативно атакует сам и находит партнеров по команде. Джастин способен исполнить роль как атакующего защитника, так и разыгрывающего. Надеюсь, что он станет нашим главным оружием в атаке», — приводит слова главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина сайт клуба.

28-летний защитник в России выступал в ярославском «Буревестнике», а с 2020 года играл за «Уралмаш».

В составе екатеринбургской команды Роберсон стал серебряным призером Суперлиги-1 в 2021 году и чемпионом Суперлиги-1 в 2022 году, получив звание MVP турнира.