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Сегодня, 11:40

Состав участников Единой лиги ВТБ пополнили московский МБА и «Самара»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Единая лига ВТБ утвердила состав участников турнира в сезоне-2022/23.

В предстоящем сезоне в лиге будут выступать 12 клубов. 10 из них — участники предыдущих чемпионатов: «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «Парма», УНИКС, «Цмоки-Минск» и ЦСКА.

Состав участников пополнили два новых клуба: московский МБА и «Самара».

В сезоне-2021/22 в Единой лиге ВТБ также выступали 12 клубов. МБА и «Самара» заняли места эстонского «Калева» и польской «Зелена Гуры», которые покинули турнир.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/mba-i-samara-popolnili-sostav-uchastnikov-ligi-vtb/
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