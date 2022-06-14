Состав участников Единой лиги ВТБ пополнили московский МБА и «Самара»

Единая лига ВТБ утвердила состав участников турнира в сезоне-2022/23.

В предстоящем сезоне в лиге будут выступать 12 клубов. 10 из них — участники предыдущих чемпионатов: «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «Парма», УНИКС, «Цмоки-Минск» и ЦСКА.

Состав участников пополнили два новых клуба: московский МБА и «Самара».

В сезоне-2021/22 в Единой лиге ВТБ также выступали 12 клубов. МБА и «Самара» заняли места эстонского «Калева» и польской «Зелена Гуры», которые покинули турнир.