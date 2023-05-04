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Сегодня, 14:18

Защитник «Локомотива-Кубань» Акун-Перселл заявил, что цель команды выиграть Кубок Белова

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Один из лидеров «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл поделился с корреспондентом «СЭ» своими ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ. Краснодарскому клубу будет противостоять УНИКС, обыгравший в полуфинале серии «Зенит» (4-3).

«Наша миссия не закончилась победой в полуфинальной серии над ЦСКА, мы хотим выиграть Кубок Белова. Это наша цель, — заявил «СЭ» защитник «Локо» Девон Акун-Перселл. — Все понимают, что нам по силам завершить сезон на мажорной ноте. У нас отличный коллектив, где собраны опытные и молодые баскетболисты. Отличный тренер. Мы точно не боимся соперника по финалу».

Первые две игры финальной серии состоятся в Казани 6 и 8 мая.

баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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